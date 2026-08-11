Andrea Chávez acusa a gobierno de Maru Campos de operar esquema de contratación en publicidad oficial en Chihuahua

Durante la presentación de los resultados de la investigación, Chávez señaló como uno de los casos que considera más cuestionables el de lospueblosmagicos.com , sitio que, de acuerdo con la información presentada, habría recibido alrededor de 90 millones de pesos desde 2022 mediante contratos con el gobierno estatal.

La senadora morenista Andrea Chávez Treviño acusó al gobierno de María Eugenia Campos de operar un esquema de contratación de publicidad oficial que, según una investigación realizada durante dos años junto con periodistas de Chihuahua, habría permitido canalizar recursos públicos hacia portales digitales y empresas con escasa audiencia.

La legisladora afirmó que el portal registraría aproximadamente 100 visitas mensuales, pese a lo cual habría recibido pagos que superarían los 71 mil pesos diarios por espacios de publicidad oficial. Bajo esa estimación, sostuvo, el costo por visitante habría alcanzado cifras extraordinarias.

Chávez calificó este contrato como parte de lo que denominó “Convenio Dorado”, un mecanismo que, según su denuncia, permitiría justificar transferencias millonarias bajo el concepto de comunicación social.

La senadora también cuestionó el crecimiento del gasto destinado a publicidad oficial durante la actual administración estatal.

Aseguró que entre 2021 y 2026 el presupuesto de comunicación social habría aumentado más de 350 por ciento y que el gobierno de Chihuahua habría destinado más de 3 mil millones de pesos a publicidad oficial desde el inicio de la gestión de Campos.

De acuerdo con Chávez, detrás de algunos de estos contratos existirían vínculos entre agencias de comunicación y personas cercanas a figuras del Partido Acción Nacional, entre ellas Marko Cortés, Javier Lozano y Gil Zuarth.

La morenista sostuvo que el problema trasciende el monto de los contratos, pues consideró que el uso discrecional de recursos públicos para contratar espacios en medios con poca audiencia puede afectar tanto la rendición de cuentas como la libertad de expresión.

“Desde el inicio de su administración, la gobernadora María Eugenia Campos ha gastado más de 3 mil millones de pesos en publicidad oficial”, afirmó, al señalar que estos recursos, desde su perspectiva, habrían servido para favorecer a medios y empresas cercanas al poder.

Señalan portales con poca audiencia

Entre los elementos expuestos por Chávez se encuentra el caso de sitios digitales que, según la investigación, tendrían una presencia limitada en internet y redes sociales, pero aun así habrían conseguido contratos de cantidades millonarias.

La senadora aseguró que algunas páginas tendrían contenidos de bajo valor, incluso generados mediante herramientas de inteligencia artificial, además de contar con pocos seguidores en redes sociales.

En el caso específico de lospueblosmagicos.com, Chávez sostuvo que los montos pagados resultarían desproporcionados frente al nivel de tráfico atribuido al sitio y calculó un sobreprecio cercano al 100 mil por ciento.

La legisladora insistió en que el caso señalado no sería excepcional y afirmó que existen otros contratos con empresas que presentan características similares.

Pide cancelar contratos y recuperar recursos

Chávez exigió al gobierno de Chihuahua revisar y rescindir los contratos señalados en la investigación, además de solicitar la devolución de los recursos públicos que ya hubieran sido entregados.

También informó que su equipo jurídico analizará las alternativas legales disponibles para intentar recuperar los cerca de 100 millones de pesos relacionados con los contratos denunciados y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

La senadora aprovechó para cuestionar la distribución del gasto público frente a las necesidades de municipios turísticos de la entidad.

Mencionó particularmente a Casas Grandes, Guachochi, Creel, Batopilas y Parral, localidades que, dijo, requieren mayores inversiones en infraestructura, promoción turística y desarrollo.

Chávez sostuvo que los recursos destinados a publicidad deberían atender prioridades sociales y de infraestructura, como apoyo al campo, personas con discapacidad, transporte, carreteras y escuelas.

La morenista concluyó su posicionamiento con un llamado a investigar los contratos y evitar que el gasto en comunicación social se convierta, según sus palabras, en un instrumento para desviar recursos públicos.

“Basta de robo y de saqueo, pero también basta de impunidad”, afirmó.