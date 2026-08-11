¿Sin chamba? Requisitos para recibir el apoyo de $3,500 del Seguro de Desempleo CDMX 2026

¿Vives en CDMX y perdiste tu empleo? La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México anunció una nueva convocatoria para el programa Seguro de Desempleo, que otorga un apoyo económico de 3 mil 566.22 pesos mensuales, por hasta tres meses, junto a acciones de capacitación y vinculación laboral. ¿QUÉ ES EL SEGURO DE DESEMPLEO? Esta iniciativa social impulsada por el Gobierno de la CDMX está dirigido a personas que perdieron su empleo formal de manera involuntaria y buscan un apoyo económico temporal mientras se reincorporan al mercado laboral.

Además de brindar un subsidio temporal, este programa ofrece herramientas de capacitación y vinculación laboral, para facilitar el regreso al mercado de trabajo formal, fungiendo como un sistema de protección social para el sector trabajador. De acuerdo con la convocatoria, el registro en línea abrió este martes 11 de agosto, a partir de las 00:00 horas y permanecerá disponible hasta las 23:59 horas del mismo día. El trámite se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital oficial del programa y será necesario ingresar con una cuenta Llave CDMX.

REQUISITOS PARA SOLICITAR EL SEGURO DE DESEMPLEO CDMX EN 2026 El programa está dirigido a personas que cumplan con los siguientes requisitos: - Ser residentes de la Ciudad de México;

- Tener entre 18 y 64 años con 9 meses al momento de realizar la solicitud;

- Tener o crear una cuenta de Llave CDMX

- Haber perdido su empleo formal por causas ajenas a su voluntad;

- No recibir otro apoyo económico similar otorgado por el Gobierno de la CDMX;

- Haber laborado en un empleo formal en la CDMX durante al menos seis meses;

- Haberlo perdido a partir del 1° de enero de 2023. ¡Recuerda! Existen grupos prioritarios que pueden acceder al programa bajo condiciones como: personas migrantes repatriadas, refugiadas, víctimas de delitos violentos, periodistas o personas defensoras de derechos humanos en situación de desplazamiento y quienes hayan sido despedidos injustificadamente por discriminación.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN? Las personas interesadas deberán contar con la siguiente documentación digitalizada, originales, legibles y completos en formato PDF, JPG o PNG para completar el registro: - Identificación oficial vigente.

- CURP.

- Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

- Documento que acredite la pérdida del empleo.

- Carta compromiso y carta bajo protesta de decir verdad, cuando sean requeridas por la convocatoria.

¿CÓMO REALIZAR EL REGISTRO? El trámite se realiza únicamente en la plataforma oficial del Seguro de Desempleo de la Ciudad de México, donde los solicitantes deberán iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX, llenar el formulario y adjuntar la documentación requerida. Si no tiene tu Llave CDMX, creala siguiendo estos pasos: - Haz clic en ‘Crear cuenta’;

- Ingresa tu CURP, verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;

- Los datos del solicitante serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;

- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;

- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave CDMX;

- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en ‘Finalizar’.

Las autoridades recomendaron preparar con anticipación los documentos, ya que el registro estará habilitado únicamente durante la fecha establecida en la convocatoria y la recepción de solicitudes estará sujeta a las reglas de operación vigentes. También puedes unirte al subprograma “Seguro de Desempleo del Bienestar”, dirigido a aquellas personas trabajadoras que no cuentan con los documentos para demostrar la pérdida del empleo. Esta iniciativa ofrece 3 mil 300.53 pesos. Los tres meses del Seguro de Desempleo CDMX 2026 puede representar un alivio temporal mientras buscan una nueva fuente de ingresos; en fechas futuras se publicará el resultado, se sabrá qué solicitudes fueron aprobadas y quiénes podrán comenzar a recibir el beneficio.