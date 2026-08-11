Detienen a “El Búho”, presunto coordinador en homicidio de periodista Roxana Guzmán, en Veracruz

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    Detienen a “El Búho”, presunto coordinador en homicidio de periodista Roxana Guzmán, en Veracruz
    Sergio “N”, alias “El Búho”, fue detenido en Minatitlán por su presunta relación con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán. Cuartoscuro

Sergio “N”, alias “El Búho”, fue detenido en Minatitlán por su presunta relación con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán

Sergio “N”, alias “El Búho”, señalado como presunto coordinador operativo de un grupo delictivo relacionado con el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán, fue detenido en Minatitlán, Veracruz, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que la captura derivó de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados para esclarecer el secuestro y homicidio de la comunicadora, así como para identificar y localizar a las personas presuntamente involucradas.

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REALIZAN OPERATIVO EN MINATITLÁN

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

Como parte del operativo se ejecutó un cateo en el que fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo de comunicación y otros indicios, los cuales serán incorporados a la carpeta de investigación correspondiente.

García Harfuch indicó que, con la captura de Sergio “N”, suman nueve personas detenidas por su presunta relación con el homicidio de Roxana Guzmán.

La investigación es encabezada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con apoyo del Gabinete de Seguridad federal y autoridades estatales.

El secretario también reconoció la coordinación con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y expresó solidaridad con los familiares y personas cercanas a la periodista.

ROXANA GUZMÁN FUE SECUESTRADA EN JUNIO

Roxana Berenice Guzmán fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026, en el municipio de Nanchital, Veracruz. Semanas después, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida.

Las investigaciones derivaron en la detención y prisión preventiva de otras ocho personas señaladas por su probable participación en los hechos. Entre ellas se encuentran antiguos integrantes de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste.

ALCALDE DE IXHUATLÁN ENFRENTA INVESTIGACIÓN

El Congreso de Veracruz aprobó previamente el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, luego de que la Fiscalía General del Estado solicitara una declaración de procedencia para investigar su presunta participación como autor intelectual en el secuestro y homicidio de la periodista.

Con la eliminación del fuero constitucional, la Fiscalía puede continuar las investigaciones penales contra el presidente municipal sin la protección derivada de su cargo.

La defensa del alcalde ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que no existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/harfuch-reconoce-avances-en-seguridad-pero-advierte-que-el-trabajo-no-esta-terminado-GC22756880

INVESTIGACIÓN CONTINÚA

Con la detención de “El Búho”, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la participación de cada una de las personas detenidas y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el secuestro y homicidio de Roxana Guzmán.

Los indicios asegurados durante el cateo serán incorporados a la investigación, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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