Detienen a “El Búho”, presunto coordinador en homicidio de periodista Roxana Guzmán, en Veracruz

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que la captura derivó de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados para esclarecer el secuestro y homicidio de la comunicadora, así como para identificar y localizar a las personas presuntamente involucradas.

Sergio “N”, alias “El Búho”, señalado como presunto coordinador operativo de un grupo delictivo relacionado con el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán, fue detenido en Minatitlán, Veracruz, informó este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch .

REALIZAN OPERATIVO EN MINATITLÁN

La detención fue realizada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales.

Como parte del operativo se ejecutó un cateo en el que fueron aseguradas armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo de comunicación y otros indicios, los cuales serán incorporados a la carpeta de investigación correspondiente.

García Harfuch indicó que, con la captura de Sergio “N”, suman nueve personas detenidas por su presunta relación con el homicidio de Roxana Guzmán.

La investigación es encabezada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con apoyo del Gabinete de Seguridad federal y autoridades estatales.

El secretario también reconoció la coordinación con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y expresó solidaridad con los familiares y personas cercanas a la periodista.

ROXANA GUZMÁN FUE SECUESTRADA EN JUNIO

Roxana Berenice Guzmán fue privada de la libertad el 2 de junio de 2026, en el municipio de Nanchital, Veracruz. Semanas después, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida.

Las investigaciones derivaron en la detención y prisión preventiva de otras ocho personas señaladas por su probable participación en los hechos. Entre ellas se encuentran antiguos integrantes de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste.