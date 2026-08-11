Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Simultáneamente, canales de baja presión al interior del país y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera sobre el suroeste y sur del golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (este) y Campeche (norte); además de chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional.

Para este martes, el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica , mantendrá las condiciones para lluvias puntuales intensas en Sonora (este) y lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste de la República Mexicana.

Una Tormenta se aproxima al territorio mexicano , provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, sobre el sur de Estados Unidos, ocasionará ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste); iniciando a partir de este día en Coahuila (norte y centro).

Para el miércoles, el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y divergencia en altura, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país; pronosticándose lluvias puntuales intensas en estados del sureste, occidente y noroeste de México.

Una nueva onda tropical 26 se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, incrementará la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán. Así mismo, continuará la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (centro y norte), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 20 y máxima de 31 grados, con probabilidad de lluvias, el miércoles tendremos una máxima de 32 y una mínima de 21 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 33 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte y este), Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (este) y Campeche (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (este), Jalisco (norte y centro), Michoacán (este y sureste), Hidalgo (sur y suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México, Puebla (sureste), Guerrero (centro y este), Tabasco (este y oeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

TEMPERATURAS MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Colima (este), Michoacán (oeste), Guerrero (sur) y Oaxaca (sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo y en costas de Jalisco y Colima.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.