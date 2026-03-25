Comando Sur de Estados Unidos destruye ‘narcolancha’ número 40 en el mar Caribe
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Desde septiembre del 2025, Estados Unidos accionó el operativo ‘Lanza del Sur’ contra el crimen organizado en Suramérica y el Caribe
El 25 de marzo se reportó que una embarcación, catalogada como una supuesta narcolancha, por los Estados Unidos, fue interceptada y destruida en el mar Caribe.
La notificación del ataque fue informada por la cuenta oficial del Comando Sur de los Estados Unidos, operativo dedicado a la vigilancia de Suramérica, principalmente contra las organizaciones criminales transnacionales.
Desde sus cuentas oficiales, las autoridades de los Estados Unidos, especialmente el secretario de Guerra, Pete Hegseth, comparten los resultados de los ataques a las narcolanchas y los clasifican como logros contra el crimen organizado.
Según el informe del Comando Sur, en la embarcación iban 4 tripulantes, presuntamente vinculados al narcotráfico. Se detalló que ninguno sobrevivió al impacto cinético. El ataque sigue siendo parte del operativo ‘Lanza del Sur’, dedicado al exterminio de embarcaciones ligadas al ‘narcoterrorismo’.
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Hasta el momento, se han registrado 40 ataques a presuntas narcolanchas, con un total de 150 muertos por las operaciones del Comando Sur, desde septiembre del 2025.