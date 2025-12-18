Ataques de EU a narcolanchas eran originalmente contra cárteles mexicanos: WP

México
/ 18 diciembre 2025
    Ataques de EU a narcolanchas eran originalmente contra cárteles mexicanos: WP
    El reportaje de The Washington Post dice que el plan fue formulado por Stephen Miller, asesor de Trump. FOTO: TOMADA DE VIDEO

Señala reportaje de diario estadounidense que, sin embargo, conforme avanzó la cooperación de México y EU en seguridad, se reorientó el plan de ataques

Los ataques que Estados Unidos lleva a cabo en las últimas semanas a supuestas narcolanchas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico originalmente tenían como objetivo a cárteles dentro de México, informó el diario The Washington Post.

De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses que cita el medio estadounidense de forma anónima Stephen Miller, el asesor de seguridad interna del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado los ataques a cárteles mexicanos y originalmente se tenía en mente ese objetivo.

TE PUEDE INTERESAR: Acuerdan México y EU coordinación contra narcodrones en frontera

“Pero a medida que la Administración desplegaba miles de tropas de EU en la frontera sur, aumentaba los vuelos de vigilancia y reforzaba el intercambio de inteligencia con su país vecino, las operaciones militares mexicanas al otro lado de la frontera lograron frenar la actividad de los cárteles, según las fuentes. Esto obligó a Miller y su equipo a buscar otro objetivo”, dice el Washington Post.

En noviembre pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, descartó ataques armados unilaterales contra México.

En declaraciones, aseguró que ha sido histórico el nivel de colaboración que se ha tenido con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para frenar el tráfico de drogas, lo que ha incluido el despliegue de tropas en la frontera, así como el envío a Estados Unidos de líderes del crimen organizado.

Sin embargo, en contraste con las declaraciones de Rubio, el presidente Trump no ha descartado por completo la posibilidad de llevar a cabo ataques a cárteles mexicanos. En febrero, declaró a seis grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas.

Incluso, apenas el 9 de diciembre pasado, Trump dijo en una entrevista que podría ordenar ataques contra cárteles mexicanos para combatir el tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

“¿Qué si lanzaría ataques en México para detener las drogas? ¡Por mí está bien! (...) Haremos lo que sea necesario para detener las drogas”.

