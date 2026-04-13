Comando Sur destruye otra ‘narcolancha’ en el Pacífico
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La Operación Lanza del Sur continúa con su campaña militar de evitar el tráfico de drogas internacional desde Suramérica.
El 13 de abril se reportó que el Comando Sur de los Estados Unidos, nuevamente, destruyó una presunta narcolancha, mientras viajaba de Sudamérica en el océano Pacífico hacia los Estados Unidos.
Las autoridades de los Estados Unidos afirman que el vehículo transportaba drogas, y por ello, lanzaron un ataque cinético para su eliminación.
El ataque ocurrió bajo la dirección del general Francis L. Donovan, quien lidera la Operación Lanza del Sur, una campaña militar de los Estados Unidos que se concentra en eliminar las posibles amenazas que salgan del sur en el continente americano.
Se detalló que los dos presuntos narcoterroristas que abordaban la lancha murieron durante el impacto. Previamente, el Comando del Sur informó que el 11 de abril también implementaron dos ataques a dos embarcaciones vinculadas con el crimen organizado. Tras los bombardeos, se registraron 5 fallecidos y un sobreviviente.
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La Lanza del Sur ha sido una operación activa desde septiembre del 2025. Hasta el momento, se han registrado un aproximado de 35 ‘narcolanchas’ destruidas por el Comando del Sur, con la intención de intervenir en el tráfico de drogas internacional.