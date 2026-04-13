Comando Sur destruye otra ‘narcolancha’ en el Pacífico

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Internacional
/ 13 abril 2026
    Comando Sur destruye otra ‘narcolancha’ en el Pacífico
    Comando Sur destruye narcolancha en el Pacífico Vanguardia

La Operación Lanza del Sur continúa con su campaña militar de evitar el tráfico de drogas internacional desde Suramérica.

El 13 de abril se reportó que el Comando Sur de los Estados Unidos, nuevamente, destruyó una presunta narcolancha, mientras viajaba de Sudamérica en el océano Pacífico hacia los Estados Unidos.

Las autoridades de los Estados Unidos afirman que el vehículo transportaba drogas, y por ello, lanzaron un ataque cinético para su eliminación.

El ataque ocurrió bajo la dirección del general Francis L. Donovan, quien lidera la Operación Lanza del Sur, una campaña militar de los Estados Unidos que se concentra en eliminar las posibles amenazas que salgan del sur en el continente americano.

Se detalló que los dos presuntos narcoterroristas que abordaban la lancha murieron durante el impacto. Previamente, el Comando del Sur informó que el 11 de abril también implementaron dos ataques a dos embarcaciones vinculadas con el crimen organizado. Tras los bombardeos, se registraron 5 fallecidos y un sobreviviente.

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La Lanza del Sur ha sido una operación activa desde septiembre del 2025. Hasta el momento, se han registrado un aproximado de 35 ‘narcolanchas’ destruidas por el Comando del Sur, con la intención de intervenir en el tráfico de drogas internacional.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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