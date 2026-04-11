164 drones del cártel han sido asegurados durante la administración de Sheinbaum

El 11 de abril, medios de información han destacado que durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Defensa Nacional logró incautar 164 drones, vinculados al crimen organizado.

Se estima que la cifra de los 164 drones se registró desde el 2024 al 2026. El medio de información Latinus solicitó transparencia a la Secretaría de Defensa y recibió la lista de estados con mayor presencia de drones del crimen organizado.

*) Sinaloa: 56 drones

*) Tamaulipas: 32 drones

*) Michoacán: 29 drones

*) Chihuahua: 14 drones

*) Veracruz: 10 drones

*) Querétaro: 5 drones

*) Nuevo León: 5 drones

*) Guerrero: 4 drones

*) Sonora: 3 drones

*) Baja California: 3 drones

No obstante, se destacó que en las demás entidades de la República Mexicana también hubo incautaciones de drones, pero no en cuantiosas cantidades. Tampoco se tienen registros, según Defensa, de cuántos ataques se han ejecutado con elementos de seguridad vía drones.

En materia de seguridad nacional e internacional, los Estados Unidos resaltaron el uso de drones por los cárteles mexicanos para atacar, presuntamente, a elementos de seguridad fronteriza.

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El 11 de febrero del 2026, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos tomó medidas preventivas ante la presunta presencia de un dron de los cárteles en Texas. Sin embargo, medios de información destacaron que en dicho incidente no hubo pruebas que mostraran la legitimidad de que fuese un dron del cártel, en su lugar, se estimó la posibilidad de que el objeto volador haya sido un globo.