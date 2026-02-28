¿Cómo el regreso de Trump al poder produjo cambios drásticos en la aplicación de leyes migratorias?

WASHINGTON- En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Donald Trump promovió su historial en materia de inmigración y seguridad fronteriza y destacó cómo el número de migrantes que llegan a la frontera sur se desplomó desde que volvió al cargo en enero de 2025. Pero apenas mencionó las repercusiones de las operaciones de control migratorio en lugares como Minneapolis y Chicago, donde los residentes se manifestaron contra las tácticas de los agentes federales. En enero, dos ciudadanos de Estados Unidos murieron por disparos en Minneapolis, lo que provocó una oposición generalizada a la operación y, de manera más amplia, a la forma en que los agentes de inmigración cumplían el mandato del presidente republicano. TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos: Expansión de centros de detención del ICE genera indignación en comunidades “Hoy, nuestra frontera es segura”, le dijo Trump al Congreso en su discurso pronunciado la noche del martes. “Ahora tenemos, por mucho, la frontera más fuerte y segura en la historia de Estados Unidos. En los últimos nueve meses, cero extranjeros ilegales han sido admitidos en Estados Unidos”. Durante mucho tiempo, la inmigración ha sido el tema distintivo de Trump y una de las principales razones por las que ganó un segundo mandato en 2024. Su primer año de regreso en la Casa Blanca generó cambios drásticos en la aplicación de la ley y una inyección de miles de millones de dólares a las agencias encargadas de ejecutar su agenda. Eso está redefiniendo cómo será la aplicación de la ley durante el resto del mandato de Trump, desde la cantidad de inmigrantes detenidos hasta cuán pocos están ganando casos de asilo. Este es un vistazo a la manera en que se ha desempeñado su administración de acuerdo con seis indicadores clave de inmigración. DISMINUYEN LOS ARRESTOS EN LA FRONTERA Mientras Joe Biden era presidente, los republicanos describían constantemente el flujo de migrantes que buscaban cruzar la frontera entre Estados Unidos y México como una crisis que atribuían al demócrata.

La cantidad de personas arrestadas al intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos alcanzó un máximo de casi 250 mil en diciembre de 2023 y luego comenzó a bajar durante el resto del mandato de Biden. En diciembre de 2024, el último mes completo antes de que Trump asumiera el cargo, el número de arrestos era de poco más de 46 mil. Para febrero de 2025, era inferior a 8 mil y desde entonces se ha mantenido alrededor de ese nivel o por debajo. En enero fue de 6,070. SE DISPARAN LOS ARRSTOS DEL ICE El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) prometió una nueva era de control al flexibilizar las restricciones sobre quiénes podían ser arrestados y expulsados. El resultado fue un aumento en el número de arrestos realizados por la agencia. TE PUEDE INTERESAR: De acuerdo con abogados de AP, más ciudadanos de terceros países han sido deportados por EU a Camerún En diciembre de 2024, el ICE registró 8,507 arrestos. En 2025, esa cifra subió a 17 mil en febrero, se acercó a 30 mil en junio y llegó a 32,771 en septiembre, según información recopilada por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley y analizada por The Associated Press. La última publicación de datos se realizó a mediados de octubre, antes de la ofensiva en Minneapolis. CRECE EL NÚMERO DE PERSONAS DETENIDAS Al tiempo que se ha disparado el número de arrestos, también ha aumentado la cantidad de inmigrantes retenidos en la red de centros de detención del ICE en todo el país. El Departamento de Seguridad Nacional recibe 45 mil millones de dólares para construir, comprar o alquilar nuevas instalaciones para alojar a los inmigrantes que han sido arrestados y aún no han sido deportados. Cada dos semanas, el ICE publica información sobre el número de personas en sus instalaciones. Esa cifra fluctúa a diario a medida que las personas ingresan al sistema o salen de él, ya sea porque quedan en libertad bajo fianza, algo cada vez más raro, o porque son deportadas.