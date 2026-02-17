De acuerdo con abogados de AP, más ciudadanos de terceros países han sido deportados por EU a Camerún

CAMERÚN- Estados Unidos deportó el lunes a Camerún a un nuevo grupo de ciudadanos de terceros países, informaron abogados a The Associated Press, días después de que saliera a la luz que el gobierno del presidente Donald Trump envió en secreto a nueve personas a la nación centroafricana el mes pasado como parte de su programa sigiloso para expulsar a inmigrantes a países con los que no tienen vínculos.

La abogada Alma David, del Novo Legal Group, un bufete especializado en inmigración con sede en Estados Unidos, indicó que un grupo de migrantes que no eran ciudadanos cameruneses llegó en un vuelo de deportación que aterrizó el lunes en la capital Yaundé.

TE PUEDE INTERESAR: Entra en un cierre parcial el Departamento de Seguridad Nacional sin la posibilidad de reapertura en el horizonte

David y el abogado Joseph Awah Fru, que radica en Camerún, dijeron creer que en el avión había ocho ciudadanos de terceros países, pero que aún no habían hablado con ellos. Ambos abogados explicaron que están brindando asesoría jurídica a algunos de los nueve migrantes, cinco mujeres y cuatro hombres, de otros países africanos que fueron deportados desde Estados Unidos a Camerún el mes pasado.

Los abogados también esperaban ofrecer orientación al nuevo grupo de deportados, agregaron.

“Por ahora estoy enfocado en manejar su conmoción”, manifestó Fru.

Un funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a comentar públicamente sobre el asunto y habló a condición de guardar el anonimato, reconoció el segundo vuelo de deportación a Camerún, pero no dio detalles.

The New York Times informó primero el sábado sobre el grupo de nueve enviado en secreto a Camerún el mes pasado. Desde entonces, dos de ellos han sido repatriados a sus países de origen, señaló David.

LA MAYORÍA DE LOS DEPORTADOS TENÍA ÓRDENES DE PROTECCIÓN

David indicó que ocho de esos nueve migrantes deportados previamente tenían órdenes de protección otorgadas por un juez de inmigración de Estados Unidos, las cuales impedían que fueran deportados a sus países de origen por temor a que padecieran persecución o tortura; algunos por su orientación sexual, y otros por actividad política.

Deportarlos a un tercer país como Camerún, desde donde en última instancia podrían ser enviados a casa, fue en la práctica un “vacío legal”, sostuvo David.

“Por eso Estados Unidos no los envió directamente a sus países”, comentó Fru. “Porque hay motivos para preocuparse de que podrían sufrir daños, de que sus vidas estén amenazadas”.