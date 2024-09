¿Cómo es que la IA, QAnon y las teorías conspirativas están reconfigurando la contienda presidencia?

NUEVA YORK- El expresidente Donald Trump ha seguido sembrando dudas sobre la integridad electoral mientras sus aliados en todo el país han tomado medidas para que la negación de las elecciones sea un elemento permanente del proceso de votación.

¿QUE TAN PREOCUPADOS DEBERÍAN ESTAR LOS VOTANTES?

TE PUEDE INTERESAR: Trump acusa a migrantes de robar empleos; ‘la misma retórica desgastada’, ataja Harris

Para entender mejor el papel que la desinformación y las teorías conspirativas están desempeñando este año, The New York Times pidió a tres autores de nuevos libros sobre desinformación y redes sociales que compartieran sus opiniones y predicciones.

Según estos autores, el riesgo de que la violencia pueda surgir del negacionismo electoral parece tan acuciante como en las semanas posteriores a las elecciones de 2020, cuando los partidarios de Trump, indignados por las falsas acusaciones de fraude electoral, asaltaron el edificio del Capitolio. Pero es posible que los miles de millones que se gastan en publicidad política estén ahogando en gran medida el flujo diario de falsedades y rumores que se propagan por internet.

En una serie de correos electrónicos con el Times, los autores expusieron sus predicciones para el año. Estas entrevistas han sido editadas por su extensión y para mejor claridad.

P: Entremos en materia: ¿Hasta qué punto les preocupa que las teorías de la conspiración y la desinformación influyan en el resultado de las elecciones presidenciales de este año?

Jesselyn Cook: Me preocupa más que la información falsa inspire actos de violencia y no que influya en los votantes. No creo que veamos otro acontecimiento a gran escala como la insurrección en el Capitolio; lo que parece más probable es que haya un montón de ataques dispersos de justicieros en contra de los funcionarios electorales locales en todo el país. Hay encuestas que muestran que más de uno de cada tres ya ha sufrido amenazas, acoso o abuso, desde ser objeto de “doxxing” (o la divulgación de su información personal) y “swatting” (o llamadas falsas para enviar operativos especiales a sus domicilios) hasta agresiones físicas. Es realmente aterrador.