¿Cómo evacuar a 1.1 millones de habitantes de la Franja de Gaza?, la ONU enfrenta una carrera contrarreloj para lograr lo que parece imposible

Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó que “ utilizar la hambruna de los civiles como un método de guerra, privándolos de bienes indispensables para su supervivencia, está definido como un crimen de guerra por el derecho internacional ”, y agregó “ que Israel afirme que los palestinos que no pudieron huir del norte de Gaza pueden ser considerados erróneamente como participantes directos en las hostilidades y atacados ”.

En este sentido, esta petición a Israel, que tiene como base la compasión y en la ilegalidad de esa orden de acuerdo al derecho humanitario internacional, no han provocado ninguna reacción, sino por lo contrario, el gobierno israelí pidió a los países en el Consejo de Derechos Humanos que lo apoyen “sin fisuras” en su guerra “contra el terrorismo”.

En un comunicado de MSF se indica que su personal palestino, de cuyos 300 integrantes no ha conseguido verificar su situación actual, está intentando aún trasladarse al sur con sus familias.

El Gobierno de Estados Unidos considera que lograr evacuar a un millón de civiles es una “tarea complicada”, no obstante, no cuestionó la orden que dada por el Ejército israelí para que esa población se traslade.

Hasta ahora, el único corredor humanitario que se considera es posible es el de Rafah, ubicado en la frontera con Egipto, además es el único punto de entrada que no es controlado por Israel.

Actualmente, la ONU contabiliza 23 trabajadores humanitarios que perdieron la vida en ataques isrelíes contra Gaza . Once de ellos eran personal sanitario y doce empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) .

“ Su Majestad el Rey advirtió contra cualquier intento de desplazar a los palestinos de todas las tierras palestinas o provocar su desplazamiento, y destacó que la crisis no debe extenderse a los países vecinos y exacerbar la cuestión de los refugiados ”, dijo Abdalá II, de acuerdo con la agencia de noticias oficial jordana Petra.

“ Estamos viendo cómo se utiliza constantemente un lenguaje deshumanizador y esta violencia es una manifestación de ello. Estamos hablando de más de un millón de seres humanos. La violencia que estamos viendo no tiene precedentes. Gaza está siendo arrasada y miles de personas están muriendo. Esto debe terminar ya. Condenamos de la forma más rotunda esta exigencia de Israel ”, concluyó González.

“ MSF está intentando ayudarles a encontrar refugio. Otros, en particular el personal médico, permanecerán en el norte para tratar a los enfermos y heridos ”, dijo la responsable de Relaciones Internacionales de la organización, Raquel González, en la nota.

Abás acentuó que “el desplazamiento de nuestro pueblo de la Franja de Gaza, porque eso sería una segunda Nakba para nuestro pueblo”, según un comunicado que fue publicado por la agencia de noticias oficial palestina Wafa.

HUMAN RIGHTS WATCH EXHORTA A LÍDERES MUNDIALES RECHAZAR LA ORDEN DE ISRAEL

HRW exhortó hoy a los líderes mundiales a pronunciarse “antes de que sea demasiado tarde” en relación con el plazo de 24 horas dado por Israel para evacuar a los civiles del norte de Gaza.

En un comunicado en consecuencia de la orden de evacuación, Clive Baldwin, asesor legal dela organización, indicó que “ordenar la evacuación de un millón de personas en Gaza, cuando no hay un lugar seguro al que ir, no es un aviso efectivo”, además precisó que “las carreteras son escombros, el combustible es escaso y el hospital principal está en la zona de evacuación”, y aseguró que “esta orden no altera las obligaciones de Israel en las operaciones militares de nunca tener a los civiles como objetivos y adoptar todas las medidas que pueda para minimizar el daño hacia ellos”, y concluyó diciendo que “los líderes mundiales deberían pronunciarse ahora antes de que sea demasiado tarde”.

GUERRA EN ISRAEL: 1,799 EN GAZA Y 423,000 DESPLAZADOS

Hasta hoy, el número de víctimas provocados por los bombardeos aéreos israelíes en Gaza es de 1,799 personas fallecidas y 6,388 heridos.