El líder de facto de Irán promete continuar la guerra y no rendirse

TEHERÁN- El principal responsable de seguridad nacional de Irán, en declaraciones a la televisión estatal cuando la guerra entraba en su segunda semana, dijo que Teherán no se rendirá ni reducirá sus ataques de represalia y prometió responsabilizar al presidente Donald Trump por la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

Alí Jameneí, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y confidente íntimo del ayatolá Jameneí, dijo que Irán estaba decidido a vengar el asesinato del dirigente, ocurrido el sábado 28 de febrero, en el primer día de la campaña de bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán. Larijani dijo que Estados Unidos “debe pagar el precio”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué atacar Irán?

“Los estadounidenses deben saber que no los dejaremos ir”, dijo Larijani. “Nuestro pueblo está con nosotros, nuestro liderazgo está unido, no hay división en la lucha contra Israel y Estados Unidos”.

Tras la muerte del ayatolá Jameneí, un consejo de tres personas compuesto por el presidente de Irán, el jefe del poder judicial y un jurista se quedó a cargo del poder, conforme a las disposiciones constitucionales sobre la sucesión. Larijani había sido ampliamente considerado el encargado preferido por Jameneí para dirigir el gobierno, como máxima autoridad en seguridad nacional y política exterior.

El ayatolá Jameneí recurrió a Larijani a principios de este año, en medio de las protestas nacionales que sacudieron Irán durante semanas y se transformaron en un movimiento antigubernamental más amplio. El gobierno iraní aplastó las protestas con fuerza letal, matando al menos a 7000 personas, según grupos de derechos humanos.

En sus comentarios del sábado, Larijani intentó tranquilizar tanto a los ciudadanos como a los enemigos de Irán afirmando que el liderazgo del país está unido en el esfuerzo bélico.

Ese mismo día parecieron surgir algunas divisiones tras un mensaje en video del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Pidió disculpas a los países árabes del golfo Pérsico por la oleada de ataques de represalia que han sufrido por parte de Irán y se comprometió a detenerlos. Horas más tarde se retractó de sus comentarios tras recibir críticas de sectores duros dentro del gobierno iraní.