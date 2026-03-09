El líder de facto de Irán promete continuar la guerra y no rendirse

The New York Times
Ali Larijani, aliado cercano del ayatolá Alí Jameneí, dijo que Teherán no detendrá sus ataques y buscará vengar la muerte del dirigente

9 marzo 2026
TEHERÁN- El principal responsable de seguridad nacional de Irán, en declaraciones a la televisión estatal cuando la guerra entraba en su segunda semana, dijo que Teherán no se rendirá ni reducirá sus ataques de represalia y prometió responsabilizar al presidente Donald Trump por la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

Alí Jameneí, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y confidente íntimo del ayatolá Jameneí, dijo que Irán estaba decidido a vengar el asesinato del dirigente, ocurrido el sábado 28 de febrero, en el primer día de la campaña de bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán. Larijani dijo que Estados Unidos “debe pagar el precio”.

“Los estadounidenses deben saber que no los dejaremos ir”, dijo Larijani. “Nuestro pueblo está con nosotros, nuestro liderazgo está unido, no hay división en la lucha contra Israel y Estados Unidos”.

Tras la muerte del ayatolá Jameneí, un consejo de tres personas compuesto por el presidente de Irán, el jefe del poder judicial y un jurista se quedó a cargo del poder, conforme a las disposiciones constitucionales sobre la sucesión. Larijani había sido ampliamente considerado el encargado preferido por Jameneí para dirigir el gobierno, como máxima autoridad en seguridad nacional y política exterior.

El ayatolá Jameneí recurrió a Larijani a principios de este año, en medio de las protestas nacionales que sacudieron Irán durante semanas y se transformaron en un movimiento antigubernamental más amplio. El gobierno iraní aplastó las protestas con fuerza letal, matando al menos a 7000 personas, según grupos de derechos humanos.

En sus comentarios del sábado, Larijani intentó tranquilizar tanto a los ciudadanos como a los enemigos de Irán afirmando que el liderazgo del país está unido en el esfuerzo bélico.

Ese mismo día parecieron surgir algunas divisiones tras un mensaje en video del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Pidió disculpas a los países árabes del golfo Pérsico por la oleada de ataques de represalia que han sufrido por parte de Irán y se comprometió a detenerlos. Horas más tarde se retractó de sus comentarios tras recibir críticas de sectores duros dentro del gobierno iraní.

$!El gobierno de Estados Unidos cerró el martes sus embajadas en Arabia Saudita y Kuwait y ordenó la evacuación del personal no esencial en varios otros países.
El gobierno de Estados Unidos cerró el martes sus embajadas en Arabia Saudita y Kuwait y ordenó la evacuación del personal no esencial en varios otros países. The New York Times

Trump, sin embargo, pareció atribuirse el mérito de haber presionado a Irán hasta hacerlo retroceder, al afirmar en una publicación en redes sociales que Teherán se había “rendido ante sus vecinos de Medio Oriente”. Sin embargo, añadió Trump, Irán tendría que rendirse ante él para que la guerra terminara, diciendo que no habría “ningún acuerdo con Irán salvo RENDICIÓN INCONDICIONAL”.

Larijani, un político veterano y pragmático, también intentó rebatir los comentarios del presidente, respondiendo a la reacción de sectores conservadores que acusaban a Pezeshkian de parecer débil.

El ayatolá Jameneí había dejado de lado al presidente cuando autorizó a Larijani asumir la conducción del país y dirigirlo en un momento de crisis a principios de enero, cuando estallaron protestas en todo Irán y Trump amenazó con ataques militares.

“Cuando el enemigo nos ataque desde bases militares en la región, responderemos, es nuestro derecho y nuestra política”, dijo Larijani. “No queremos que la región se desestabilice, pero la esencia de esta guerra la desestabilizará”.

Mientras Larijani hablaba en los medios estatales, múltiples explosiones sacudieron la capital, Teherán, y la ciudad vecina de Karaj, y residentes dijeron que podían ver enormes bolas de fuego y humo elevándose en el aire.

$!El sol se pone mientras una nube de humo de los ataques aéreos cubre el cielo de Teherán, el martes 3 de marzo de 2026.
El sol se pone mientras una nube de humo de los ataques aéreos cubre el cielo de Teherán, el martes 3 de marzo de 2026. Arash Khamooshi/The New York Times

El Ministerio del Petróleo de Irán dijo en un comunicado que Israel había atacado varios depósitos de petróleo del ministerio en Teherán y Karaj. El ejército israelí confirmó los ataques.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció que había lanzado una nueva ola de ataques contra Israel, apuntando a una refinería en Haifa, en represalia por los ataques contra la industria petrolera iraní. Más temprano el sábado, Irán lanzó ataques con drones contra un hotel en la marina de Dubái, un edificio que dijo pertenecía a Warner Brothers, y un puerto marítimo en Baréin. La Guardia dijo que el ejército estadounidense estaba utilizando el hotel y el puerto marítimo como centros logísticos para ataques contra Irán.

Larijani dijo que Estados Unidos libró una guerra contra Irán para dividirlo e instigar disturbios civiles, pero que había fracasado. Instó a Trump a “aceptar que cometió un error y que fue engañado por Israel”. c. 2026 The New York Times Company.

Por Farnaz Fassihi, The New York Times.

https://www.nytimes.com/es/2026/03/09/espanol/mundo/larijani-guerra-iran.html
