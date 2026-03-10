¿Cómo la guerra con Irán asesta otro golpe a la economía mundial?

WASHINGTON- La guerra con Irán está causando daños colaterales a la economía mundial. El conflicto está elevando los precios de la energía y los fertilizantes, amenazando con escasez de alimentos en países pobres, desestabilizando Estados frágiles como Pakistán y reduciendo las opciones para quienes combaten la inflación en bancos centrales como la Reserva Federal. La causa de gran parte del dolor: el estrecho de Ormuz, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial, quedó prácticamente cerrado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques con misiles el 28 de febrero que mataron al líder iraní, el ayatolá Alí Jamenei. TE PUEDE INTERESAR: La estrategia energética y bélica de Irán “Durante mucho tiempo, el escenario de pesadilla que disuadía a Estados Unidos incluso de pensar en un ataque contra Irán y que los llevaba a pedir moderación a Israel era que los iraníes cerrarían el estrecho de Ormuz. Ahora estamos en el escenario de pesadilla”, explicó Maurice Obstfeld, investigador principal del Peterson Institute for International Economics y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Con una ruta marítima clave cortada, los precios del petróleo se han disparado, de menos de 70 dólares por barril el 27 de febrero a un máximo de casi 120 a primera hora del lunes, antes de estabilizarse más cerca de 90. Y con ellos han subido los precios de la gasolina. Según AAA, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ha disparado a 3.48 dólares por galón desde apenas menos de 3 dólares hace una semana. El impacto podría sentirse aún con más fuerza en Asia y Europa, que dependen más del petróleo y el gas de Oriente Medio que Estados Unidos. DESAPARECEN 20 MILLONES DE BARRILES DE PRÓLEO AL DÍA Cada aumento del 10% en los precios del petróleo, siempre que se mantenga durante la mayor parte del año, elevará la inflación mundial en 0.4 puntos porcentuales y reducirá la producción económica global hasta en un 0.2%, señaló Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. El economista Simon Johnson, del Instituto Tecnológico de Massachusetts y ganador del Premio Nobel de Economía en memoria de Alfred Nobel de 2024, sostuvo: “Hay que reabrir el estrecho de Ormuz. Por ahí pasan 20 millones de barriles de petróleo al día. No hay capacidad excedente en ninguna parte del mundo que pueda cubrir ese hueco”.

La economía mundial ha demostrado que puede encajar un golpe, al absorber los impactos de la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años y de los aranceles masivos e impredecibles del presidente Donald Trump en 2025. Muchos economistas expresan esperanza de que el comercio global pueda tambalearse y seguir adelante pese a la crisis más reciente. “La economía mundial ha demostrado ser capaz de sacudirse shocks significativos como los amplios aranceles de Estados Unidos, así que hay margen para el optimismo de que resulte resiliente ante las consecuencias de la guerra con Irán”, apuntó Eswar Prasad, profesor de política comercial en la Universidad de Cornell. EL MOMENTO LO ES TODO Sobre todo si los precios del petróleo pueden volver al rango de 70 a 80 dólares por barril, escribió el economista Neil Shearing, de Capital Economics, “la economía mundial podría absorber el shock con menos disrupción de la que muchos temen”. Pero aún quedan muchos “si”. Johnson, también ex economista jefe del FMI, planteó: “La pregunta es cuánto tiempo va a durar”. “Es difícil ver a Irán dando marcha atrás ahora que ha anunciado a este nuevo líder”, señaló, en alusión a Mojtaba Jamenei. Se cree que el hijo del ayatolá asesinado es incluso más intransigente que su padre. También enturbia las perspectivas de un fin de la crisis la incertidumbre sobre lo que Estados Unidos intenta lograr. “Todo esto gira en torno al presidente Trump. No está claro cuándo va a declarar la victoria”, comentó Johnson. GANADORES Y PERDEDORES ECONÓMICOS Por ahora, es probable que la guerra cree ganadores y perdedores económicos. Los importadores de energía, la mayor parte de Europa, Corea del Sur, Taiwán, Japón, India y China, recibirán un duro golpe por los precios más altos, escribió Shearing en un comentario para el centro de estudios Chatham House, con sede en Londres. TE PUEDE INTERESAR: La guerra de Trump aumenta el riesgo económico para el mundo Pakistán se encuentra en una situación especialmente sombría. El país del sur de Asia importa el 40% de su energía y depende en gran manera del gas natural licuado de Qatar, cuyos suministros se han visto interrumpidos por el conflicto. Los precios más altos de la energía presionarán a las familias pakistaníes y dañarán su economía. Sin embargo, en lugar de recortar las tasas de interés para ofrecer algo de alivio, el banco central del país probablemente tendrá que subirlas, según los economistas Gareth Leather y Mark Williams, de Capital Economics. Esto se debe en parte a que la inflación sigue siendo incómodamente alta en Pakistán, y los mayores precios de la energía amenazan con empeorarla. Pero los países productores de petróleo fuera de la zona de guerra, Noruega, Rusia, Canadá, se beneficiarán de los altos precios del crudo sin el riesgo de ataques con misiles y drones. La energía no es el único problema. Hasta el 30% de las exportaciones mundiales de fertilizantes, incluidos urea, amoníaco, fosfatos y azufre, pasan por el estrecho de Ormuz, según Joseph Glauber, del International Food Policy Research Institute. La interrupción en el estrecho ya ha cortado envíos de fertilizantes, elevando los costos para los agricultores, y probablemente esté empujando al alza los precios de los alimentos.