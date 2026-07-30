¿Cómo las políticas de Trump perjudican las posibilidades de los negros de alcanzar el sueño americano?

WASHINGTON- El sueño americano quizá no esté muerto para muchos estadounidenses negros, pero está más lejos que en cualquier momento desde el movimiento por los derechos civiles, advierte un informe de la Liga Urbana Nacional. Dado a conocer el jueves, el informe anual “Estado de los negros en Estados Unidos” describe sombríamente que las perspectivas económicas y políticas de los afroestadounidenses han empeorado debido a cambios de política del gobierno del presidente Donald Trump, según una copia obtenida por The Associated Press.

El informe sostiene que los desafíos que destaca para las comunidades negras son señales de advertencia para la prosperidad de todos los estadounidenses. “Puede que el enfoque esté en nosotros, pero el impacto no es sólo sobre nosotros”, manifestó Marc Morial, presidente y director ejecutivo de la Liga Urbana Nacional. “Si bien estos ataques se han centrado en los afroestadounidenses, van a afectar a muchos estadounidenses trabajadores, a estadounidenses pobres y a la clase media que tiene aspiraciones, y a eso apunta este informe.” Al trazar el arco de la historia estadounidense, la Liga Urbana describe la lucha de los estadounidenses negros por la emancipación de la esclavitud y por derechos económicos y políticos iguales como una parte espantosa, pero optimista, de la historia del país. Ahora, señala el informe, el gobierno de Trump está en desacuerdo con los objetivos y logros del movimiento por los derechos civiles, y cita que la reestructuración de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, así como el énfasis del presidente en reformar las leyes electorales mediante la Ley para Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense, son ejemplos de retrocesos en políticas de derechos civiles buscadas durante mucho tiempo.

Los autores del informe presentan recomendaciones de políticas y estrategias para grupos de defensa de los derechos civiles que buscan oponerse al gobierno de Trump. “La comunidad de derechos civiles debe consolidar su resistencia jurídica y convertir las victorias en los tribunales en políticas duraderas”, indica el informe. “El movimiento debe construir una infraestructura económica que no dependa de la buena voluntad de una sola administración”. ENTRE LOS COLABORADORES DEL INFORME ESTÁ UN POSIBLE ASPIRANTE DEMÓCRATA A LA PRESIDENCIA El informe de este año incluye aportaciones de legisladores y de expertos en políticas y en derecho, así como de algunas figuras de los medios. Las senadoras federales Angela Alsobrooks y Lisa Blunt Rochester, y el senador Raphael Warnock, contribuyeron al informe, al igual que el gobernador de Maryland, Wes Moore, y el alcalde de Baltimore, Brandon Scott. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aportó un mensaje en video. Moore, ampliamente considerado un posible aspirante presidencial en 2028, presentó un ensayo centrado en cerrar la brecha de riqueza entre las razas, y en la historia de avance económico de los estadounidenses negros frente a la adversidad.

“Con sabiduría y determinación, mi mamá pudo elevarme a mí y a mi familia a un peldaño más alto en la escalera económica. Pero con demasiada frecuencia la sabiduría y la determinación son insuficientes”, escribió Moore. Más adelante calificó el cierre de la brecha de riqueza entre las razas como “una cuestión de claridad moral”, pero advirtió que “el gobierno por sí solo no puede cerrar la brecha de riqueza entre las razas. Va a requerir de todos nosotros”, en referencia al sector privado y a la sociedad civil. EL INFORME ARREMETE CONTRA UN “ATAQUE ECONÓMICO” CONTRA LOS NEGROS ESTADOUNIDENSES Que el mundo corporativo estadounidense y las grandes organizaciones sin fines de lucro sigan dispuestos a participar es una incógnita. El informe condena los empeños del gobierno de Trump por revertir iniciativas de diversidad y proyectos de avance económico en el sector privado, y manifiesta frustración con las empresas que cooperaron con un “ataque económico” contra los estadounidenses, especialmente contra los estadounidenses negros. “Esta ha sido una campaña de coerción y opresión dirigida a estas instituciones que han estado ahí afuera trabajando duro para, por así decirlo, cambiar Estados Unidos”, sostuvo Morial. “Lo importante de las empresas es que no todas se han doblegado. Algunas quizás hayan realizado cambios superficiales. Otras han dado marcha atrás por completo”.