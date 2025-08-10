Comunidad LGBTQ+ de Nepal celebra su primer desfile del Orgullo Gay

/ 10 agosto 2025
    Comunidad LGBTQ+ de Nepal celebra su primer desfile del Orgullo Gay
    Un participante sostiene globos en el desfile del orgullo gay en Katmandú, Nepal, el 10 de agosto del 2025. FOTO: AP.

La mayoría de los centros de ayuda para la comunidad LGBTQ+ de Nepal han sido cerrados debido a la falta de fondos. Miles de personas se han quedado sin apoyo

KATMANDÚ.-Miembros de la comunidad LGBTQ+ de Nepal y sus simpatizantes se reunieron en la capital el domingo en la marcha anual del orgullo, que fue la primera desde un importante recorte en la financiación después de que el gobierno de Estados Unidos cesara la ayuda financiera.

Cientos de personas participaron en la marcha por el corazón de Katmandú, tocando música y bailando en el festival de Gai Jatra, que se celebra para recordar a los familiares que han fallecido durante el año. Sin embargo, desde hace mucho tiempo ha atraído coloridos desfiles al incorporar a minorías sexuales para unirse a las festividades.

La campaña LGBTQ+ de Nepal se ha visto afectada después de que la administración del presidente estadounidense Donald Trump comenzara a desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que era responsable de la ayuda humanitaria.

En los últimos años, la comunidad LGBTQ+ de Nepal ha logrado rápidos avances en la obtención de sus derechos. La nación se convirtió en una de las primeras en Asia en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La constitución adoptada en 2015 establece explícitamente que no puede haber discriminación por orientación sexual.

Estados Unidos fue uno de los mayores donantes para la campaña de derechos LGBTQ+.

A lo largo de los años, USAID y otros intervinieron y se asociaron con centros de ayuda para apoyar iniciativas como la prevención y atención del VIH, y el asesoramiento sobre sexo seguro.

Los fondos de Estados Unidos fueron vitales para el funcionamiento de los centros y clínicas que ayudaban con la distribución gratuita de condones, exámenes y tratamiento de seguimiento para personas con VIH. Ahora la oficina de USAID en Nepal está cerrada.

“Debido al recorte en la financiación, muchos de los servicios que hemos estado proporcionando a la comunidad se han visto gravemente afectados, pero no estamos desanimados, sino que tenemos la esperanza de que encontraremos fuentes y financiamientos alternativos para ayudarnos a reiniciar esos servicios”, declaró Simran Sherchan, activista por los derechos LGBTQ+ en la marcha.

