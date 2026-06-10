Con desalojos y demoliciones, Israel refuerza su control sobre Jerusalén

JERUSALÉN- Fakhri Abu Diab luchó durante décadas para salvar su hogar. Pero cuando las autoridades israelíes llegaron con excavadoras hace dos años, no pudo hacer nada para detenerlas. Él y su esposa viven ahora entre fragmentos de memoria: una bicicleta donde estaba su dormitorio; el jardín donde plantaba tomates cuando era niño; un retrato de su difunta madre pintado en una pared, basado en una fotografía que se perdió en la demolición. Su casa móvil, instalada entre los escombros, también tiene orden de retirada.

“Están tratando de borrar mis recuerdos, mi infancia, mi historia”, afirmó Abu Diab mientras se secaba las lágrimas. Durante décadas, Israel ha trabajado para ampliar la presencia judía en el territorio ocupado de Jerusalén Oriental, el corazón del conflicto israelí-palestino y sede de importantes lugares judíos, cristianos y musulmanes. Los colonos han aprovechado políticas discriminatorias y argumentos arqueológicos para desalojar a palestinos lejos de las zonas de guerra de la región. Activistas sostienen que esos esfuerzos se han acelerado al máximo en los últimos años, ya que Israel ya no está limitado por la presión de Estados Unidos y la atención se ha desplazado hacia Gaza, Líbano e Irán. Más de 260 viviendas y otras estructuras fueron demolidas en 2025, un aumento del 70% respecto de tres años antes, y algunos vecindarios registraron los mayores desalojos en décadas, según Ir Amim, un grupo israelí contrario a los asentamientos que sigue de cerca estas políticas. En lo que va de este año se han producido al menos 116 demoliciones, indicó. Se trata de “una intensidad y un alcance que nunca hemos visto”, señaló Aviv Tatarsky, investigador de Ir Amim. “Israel puede decidir: sí, este vecindario, queremos borrarlo... Nadie va a detenernos”. EL GOBIERNO ISRAELÍ APOYA EL CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS Israel capturó Jerusalén Este, junto con Cisjordania y Gaza, en la Guerra de los Seis Días de 1967. Los palestinos reclaman los tres territorios para su futuro estado, y la ONU y gran parte de la comunidad internacional consideran que están ocupados ilegalmente. Israel considera a toda Jerusalén su capital unificada y afirma que los residentes reciben un trato igualitario ante la ley. Los palestinos en la anexionada Jerusalén Oriental pueden optar a la ciudadanía israelí, pero, a diferencia de los judíos, deben solicitarla: un proceso largo e incierto. La mayoría decide no hacerlo porque supondría reconocer las reivindicaciones de Israel sobre la ciudad. Eso les deja pocas vías para impugnar la política de vivienda, fijada en gran medida por el parlamento israelí.

Activistas de derechos humanos señalan que, además de apoyar el desarrollo de grandes asentamientos judíos, que muchos israelíes ven como barrios comunes, las autoridades han limitado severamente el crecimiento de los barrios palestinos, lo que hace prácticamente imposible obtener permisos de construcción. El año pasado se aprobaron casi 9,000 permisos para residentes judíos de Jerusalén y menos de 700 para palestinos, según Bimkom, un grupo israelí de derechos. Los palestinos representan alrededor del 40% de la población de Jerusalén y se concentran en el este.

Funcionarios israelíes dicen que la discrepancia existe porque los palestinos rara vez solicitan permisos. Muchos palestinos aseguran que es inútil. Cuando los palestinos construyen sin permisos, se enfrentan a la amenaza de demolición. Los grupos de colonos, por su parte, aprovechan una serie de leyes para comprar o tomar el control de propiedades palestinas. Administraciones anteriores de Estados Unidos presionaron a Israel para que ralentizara o suspendiera proyectos de asentamientos, al considerarlos un obstáculo para resolver el conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió con esa tradición en su primer mandato al reconocer a Jerusalén como capital de Israel. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó en un comunicado que corresponde a las autoridades israelíes fijar la política en Jerusalén, y que espera que respeten el debido proceso y el Estado de derecho. UN VECINDARIO CERCA DE IMPORTANTES LUGARES RELIGIOSOS El vecindario de Abu Diab, Al-Bustan, se extiende por un valle justo fuera del casco antiguo, con la cúpula de la mezquita de Al-Aqsa visible por encima de las imponentes murallas. Llamado así por los huertos que antes crecían allí, el vecindario es ahora un abarrotado conjunto de bloques bajos de concreto y zonas de demolición.