Con un récord de 3 millones, se acumulan casos de petición de asilo en tribunales de Estados Unidos

“ A veces ya las esperanzas se hunden ”, dijo Mayra Cruz luego de que Martyak también concediera una prórroga a su caso porque la migrante peruana no tiene abogado.

A jueces, abogados y defensores de los inmigrantes les preocupa que esto esté haciendo inviable un sistema ya saturado porque suelen requerirse varios años para otorgar a los solicitantes de asilo una nueva vida estable y deportar a quienes no tienen derecho a permanecer en el país.

MIAMI- Ocho meses después de cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos, una pareja de veintitantos años se sentó en un tribunal de inmigración en Miami con sus tres hijos pequeños . A través de un intérprete, pidieron a un juez que les diera más tiempo para encontrar un abogado que les ayudara a solicitar asilo y no ser deportados de regreso a Honduras, donde las pandillas los amenazaban .

La acumulación de casos incluye a inmigrantes que han estado en Estados Unidos por décadas y fueron detenidos por cargos no relacionados, pero la mayoría son nuevos solicitantes de asilo que declaran temor a la persecución si son deportados , agregó.

“ Pero aquí me he sentido más tranquila ”, agregó Cruz, quien dijo que tuvo que huir solo “ con lo puesto que teníamos ” junto con su pareja y sus hijos tras repetidas amenazas de las pandillas.

Es un círculo vicioso: sin un trabajo regular, la mayoría no puede permitirse ni siquiera un abogado de honorarios bajos, por lo que sus casos pueden tardar aún más .

“No contamos con el dinero”, dijo Rodriguéz, de 23 años, a la jueza Martyak, quien ya les había concedido una prórroga por no tener abogado en una audiencia anterior, mientras su pareja mecía la carriola donde dormía su bebé nacido en Estados Unidos. Huyeron de Honduras después de que la pandilla que había matado al padre del hijo mayor de Baneza los amenazara con más violencia a menos que comenzaran a pagarle con las escasas ganancias de su tortillería.

“No quedó más opción que retirarnos del país”, dijo Rodriguéz a The Associated Press. “Ya hemos tenido tres cortes; el tiempo nos ha ayudado. Ahora ya estamos un poco orientados”.

Pero el lento proceso también significa que toma años para que los solicitantes de asilo puedan reunirse con las familias que dejaron atrás e integrarse plenamente en la sociedad estadounidense, dijo Karen Musalo, abogada y profesora que dirige el Center for Gender & Refugee Studies (Centro de Estudios de Género y Refugiados) en la Universidad de California en San Francisco.

El tiempo tampoco ayuda con la acumulación, a pesar de que los registros gubernamentales muestran que los jueces completaron muchos más casos en el último año que nunca antes, porque su lista de casos aún crece muy rápido. Su promedio de casos es ahora de 5,000 por juez, dijo Mimi Tsankov, presidenta de la National Association of Immigration Judges (Asociación Nacional de Jueces de Inmigración).