Concluye la reunión de Trump en la Casa Blanca sin un acuerdo con Irán

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    Concluye la reunión de Trump en la Casa Blanca sin un acuerdo con Irán
    El Gobierno estadounidense cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes. ESPECIAL.

Trump ha exigido a la República Islámica que debe renunciar a desarrollar un arma nuclear y debe reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- La reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este viernes en la Casa Blanca con su equipo de seguridad para tomar una “decisión final” sobre Irán concluyó sin ningún acuerdo.

De acuerdo al diario The New York Times, la reunión que duró cerca de dos horas en la sala de crisis de la Casa Blanca, no llegó a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra.

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Trump había anunciado que convocaba este viernes un encuentro en la Casa Blanca “para tomar una decisión final” sobre Irán.

Fue el pasado jueves que la Casa Blanca anunció que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán, que está pendiente de la aprobación final de Trump, aunque Teherán negó haber cerrado un trato.

Asimismo el principal negociador de Irán afirmó el viernes que su país “no confía en garantías ni en palabras”, solo en acciones, subrayando la persistente desconfianza después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán dos veces durante el último año mientras participaba en negociaciones nucleares.

“No se dará ningún paso antes de que la otra parte actúe”, escribió Mohammad Bagher Qalibaf en X antes de conclujir las negociaciones. “No obtenemos concesiones mediante conversaciones, sino mediante misiles”.

TEMA NUCLEAR EN PAUSA

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó el jueves que los negociadores intentaban fijar términos generales sobre el programa nuclear de Irán, y que los detalles se concretarían en las conversaciones posteriores.

Aunque Trump y su equipo dijeron desde el inicio del conflicto que uno de sus objetivos principales era garantizar que Irán nunca pueda tener un arma nuclear, Vance presentó los logros de la guerra como algo mucho menos definitivo.

rán también quiere que cualquier acuerdo incluya una tregua entre Israel y el grupo político-paramilitar de Hezbollah, respaldado por Irán, en Líbano, donde los combates se han intensificado pese a un alto el fuego nominal.

La República Islámica tiene 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto de los niveles de grado armamentístico del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán, que desde hace tiempo sostiene que su programa nuclear es pacífico, no se ha comprometido públicamente a renunciar a la reserva. Se cree que está enterrada bajo un trío de instalaciones nucleares que resultaron gravemente dañadas por ataques de Estados Unidos el año pasado.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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