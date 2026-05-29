La OMS sitúa la tasa de mortalidad del brote de ébola en un ‘enorme’ 30-50%

Anaïs Legand, del equipo de patógenos de alta amenaza de la OMS, afirmó que la estimación revisada de la tasa de mortalidad se basa en los casos confirmados. «Es enorme. Significa que es probable que mueran hasta cinco de cada diez personas», declaró Legand a los periodistas en Ginebra.

La tasa de mortalidad del brote de ébola en la República Democrática del Congo se sitúa entre el 30% y el 50%, según ha declarado la Organización Mundial de la Salud, cuyo director general llegó al país para apoyar los esfuerzos por contener la enfermedad.

También dijo que un paciente se había recuperado del Ébola y había sido dado de alta de un centro de salud en la República Democrática del Congo el 27 de mayo después de dos pruebas negativas, siendo la primera recuperación confirmada en el brote.

La OMS ha registrado 10 muertes confirmadas y 223 muertes sospechosas por ébola en la República Democrática del Congo desde que se declaró el brote el 15 de mayo , entre más de 1.000 casos confirmados y sospechosos.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la organización, llegó a Kinshasa el jueves y tenía previsto viajar el viernes al epicentro del brote, en la provincia nororiental de Ituri.

“Eso se puede detener”, dijo Tedros a los periodistas, y agregó que la OMS no apoya las prohibiciones de viaje porque “no ayudan mucho”.

“Juntos superaremos este brote”, dijo en un mensaje aparte dirigido a los ciudadanos congoleños, prometiendo hacer “todo lo que esté a mi alcance para ayudar”.

La OMS ha indicado que la verdadera magnitud del brote podría ser significativamente mayor, ya que se cree que el virus ha estado circulando sin ser detectado durante algún tiempo.

Este brote es la decimoséptima epidemia de ébola registrada en este vasto país de África central, que cuenta con una población de más de 100 millones de habitantes. La enfermedad se identificó allí por primera vez en 1976 y su tasa de mortalidad ha promediado el 50 % en todos los brotes, según la OMS.

Para complicar aún más las labores de socorro, el brote se concentra en una región rica en minerales disputada por grupos armados . «El conflicto y el desplazamiento dificultan todo», declaró Tedros. «Hago un llamamiento directo a todas las partes en conflicto en esta región: por favor, declaren un alto el fuego. Ninguna causa, ningún conflicto, ninguna queja justifica condenar a muerte a personas inocentes por una enfermedad prevenible».

Según la agencia de la ONU para los refugiados , más de 245.000 personas han huido del este de la República Democrática del Congo a países vecinos desde enero de 2025. Entre los grupos armados que operan en la zona se encuentra el M23, respaldado por Ruanda, que controla gran parte de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, al sur de Ituri.

Los primeros síntomas del ébola incluyen fiebre, agotamiento, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta. Estos pueden progresar a vómitos, diarrea, dolor abdominal, sarpullido y deterioro de la función renal y hepática.

La enfermedad se transmite por contacto directo con la sangre o los fluidos corporales de una persona infectada o de alguien que haya fallecido a causa del Ébola.

No existe un tratamiento aprobado para la cepa Bundibugyo del ébola , responsable del brote actual. Sin embargo, la OMS declaró el jueves que sus grupos asesores habían recomendado ensayos clínicos de vacunas y tratamientos. El director de la agencia de salud de la Unión Africana, Jean Kaseya, afirmó que una vacuna podría estar lista para finales de año.

La vecina Uganda, que ha registrado una muerte por ébola y ocho casos adicionales, anunció el miércoles que cerraría inmediatamente su frontera con la República Democrática del Congo.

La OMS advirtió que el cierre de fronteras podría aumentar los cruces informales y dificultar la vigilancia y contención de la enfermedad.

Mientras tanto, el Tribunal Superior de Kenia suspendió temporalmente los planes para establecer un centro de cuarentena y tratamiento para los ciudadanos estadounidenses afectados en Kenia. Estados Unidos había anunciado que negaría la entrada a su territorio a cualquier persona infectada con la enfermedad.

La jueza Patricia Nyaundi dictaminó que Kenia no podía admitir a ninguna persona expuesta o infectada por el ébola en virtud del acuerdo propuesto con Estados Unidos hasta que se resolviera la impugnación del acuerdo presentada por el grupo keniano de derechos humanos Katiba Institute.

La demanda presentada por el grupo afirma que el plan “plantea graves preocupaciones constitucionales con respecto a los derechos a la vida, la salud, una actuación administrativa justa, la participación pública y la supervisión parlamentaria”.

Las autoridades sanitarias habían advertido que la propuesta podría ejercer una presión adicional sobre el ya saturado sistema de salud de Kenia. El principal sindicato médico del país amenazó el jueves con ir a la huelga si no se publicaban los términos del acuerdo con Estados Unidos en un plazo de 48 horas.

Funcionarios estadounidenses habían anunciado que el centro con capacidad para 50 camas, ubicado en una base de la fuerza aérea, entraría en funcionamiento el viernes. Más de 30 miembros del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, una rama uniformada del Departamento de Salud y Servicios Humanos, partieron de Estados Unidos hacia Kenia el miércoles tras recibir tres días de capacitación en Washington D.C.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró el jueves que el gobierno estadounidense planeaba “destinar 13,5 millones de dólares [10 millones de libras esterlinas] a los esfuerzos de Kenia para prepararse ante el ébola”, y añadió que ya había prometido 112 millones de dólares para la respuesta regional al brote.

“La máxima prioridad de Estados Unidos sigue siendo proteger la salud y la seguridad del pueblo estadounidense trabajando para evitar que el brote de ébola llegue a nuestras costas”, afirmó.

El ébola ha causado la muerte de más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años. El brote más mortífero en la República Democrática del Congo causó la muerte de casi 2.300 pacientes de un total de 3.500 casos entre 2018 y 2020.

La OMS informó haber recibido 4,6 toneladas de ayuda en el aeropuerto de Bunia, la capital de Ituri. UNICEF, la agencia de la ONU para la infancia, anunció que enviaría 100 toneladas de ayuda.