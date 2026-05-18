Concluyen expertos que el mundo está peor preparado para una pandemia que hace diez años

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Concluyen expertos que el mundo está peor preparado para una pandemia que hace diez años
    El director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesu (c), informa sobre el proceso de desembarco de los pasajeros del crucero MV Hondios en el puerto de Granadilla de Abona, Tenerife (España). EFE/Alberto Valdés
EFE
por EFE

COMPARTIR

TEMAS


Mundo
Pandemia
Expertos

Localizaciones


Ginebra

Organizaciones


OMS

Precisan que los brotes de enfermedades infecciosas se están volviendo más frecuentes y dañinos

GINEBRA- El mundo está cada vez peor preparado ante la posibilidad de una nueva pandemia y, aunque sorprenda, indicadores claves que debieron haber mejorado luego de la pandemia de covid-19 en realidad han retrocedido, como el acceso a las vacunas y a otros suministros para hacer frente a una nueva emergencia sanitaria.

Esta es la inesperada conclusión de una junta de expertos que lleva años evaluando la preparación global frente a este tipo eventos por encargo del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que acaba de presentar sus conclusiones.

Destaca, por ejemplo, que el riesgo de otra pandemia -considerado real- afectaría a un mundo más dividido, endeudado y menos capaz de proteger a sus poblaciones que hace una década.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/impulsa-el-brote-de-ebola-y-la-emergencia-sanitaria-por-el-hantavirus-la-soberania-de-sus-programas-de-salud-en-africa-OC20775812

“Una década después de que el ébola expusiera peligrosas brechas en la preparación ante brotes y seis años después de que la covid-19 convirtiera esas brechas en una catástrofe global, la evidencia es clara: el mundo no es más seguro frente a las pandemias”, aseguran los expertos.

Un nuevo brote de ébola se acaba de declarar en la República Democrática del Congo, menos de dos semanas después de que un brote de hantavirus ocurriera en una crucero, causando alarma mundial y haciendo temer una nueva pandemia.

Los expertos recuerdan que los brotes de enfermedades infecciosas se están volviendo más frecuentes y dañinos y que su impacto no se limita a la salud, sino que pueden afectar fuertemente la economía.

Entre las razones de que el mundo se encuentre en esta situación está que las inversiones no han seguido el ritmo del creciente riesgo pandémico, pero también que las buenas iniciativas son contrarrestadas por las tensiones geopolíticas, la alteración del equilibro de los ecosistemas, el aumento de los viajes y los recortes de la ayuda internacional al desarrollo.

Asimismo, se ha comprobado que el acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos ha empeorado y el ejemplo más reciente de esto ocurrió cuando se declaró la emergencia sanitaria internacional por el brote de mpox (2022).

“Las vacunas contra la mpox llegaron a los países de bajos ingresos afectados casi dos años después de que comenzara el brote, incluso más tarde que los 17 meses que tardaron las vacunas contra la COVID-19”, se detalla.

El informe identifica tres prioridades urgentes: crear un sistema independiente de vigilancia del riesgo pandémico, asegurar financiación sólida para la prevención y la respuesta inmediata, y avanzar en el acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos mediante la conclusión del Acuerdo Global sobre Pandemias.

Uno de los mayores escollos para concluir la negociación de este acuerdo es el desacuerdo que prevalece entre los países sobre el sistema que regulará el acceso a los patógenos (virus, bacterias, muestras biológicas u otros) y cómo se repartirá el beneficio que se obtenga de la información que se podrá extraer de ello.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mundo
Pandemia
Expertos

Localizaciones


Ginebra

Organizaciones


OMS

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
La solución para el Santos-Laguna

La solución para el Santos-Laguna
true

UIF: Engañar con la verdad en el caso Rocha Moya
”Entre las proteínas cárnicas, la de cerdo registró el mayor crecimiento (del consumo mexicano) en el 2025”, mencionó el Consejo Mexicano de la Carne.

Cae 21% en 5 años autosuficiencia para cerdo; importaciones siguen en aumento

Autoridades federales detuvieron a dos presuntos implicados en el ataque armado contra elementos del SPF en Tamaulipas y aseguraron armas.

Detienen a dos presuntos implicados en ataque contra elementos del SPF en Tamaulipas; un oficial murió
Consulta el calendario de la Pensión del Bienestar para mayo 2026. Descubre qué adultos mayores recibirán 6,400 pesos y quiénes no cobrarán debido a la veda electoral.

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 18 al 27 de mayo?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
La Audiencia Nacional resolvió que Shakira no fue residente fiscal en España en 2011 y anuló multas millonarias.

Shakira gana batalla contra Hacienda; devolución superaría los 60 millones de euros
Luego de su experiencia con Sevilla FC, Matías Almeyda iniciará una nueva etapa en la Liga MX.

Matías Almeyda regresa a la Liga MX como entrenador de Rayados