Condenan a hombre que planeó un ataque durante el concierto de Taylor Swift en Viena

El tribunal estatal de Wiener Neustadt, al sur de la capital, declaró culpable al acusado de 21 años, un ciudadano austriaco conocido únicamente como Beran A. de acuerdo con las normas de privacidad austriacas, de múltiples cargos, incluidos los relacionados con el concierto.

Un tribunal austriaco condenó el jueves a un hombre por planear un ataque durante un concierto de Taylor Swift en Viena hace casi dos años. Fue sentenciado a 15 años de prisión.

El plan para organizar el concierto fue frustrado, pero las autoridades austriacas cancelaron igualmente las tres actuaciones de Swift previstas para agosto de 2024.

Su abogado defensor afirmó que Beran A. admitió los cargos relacionados con el complot para organizar el concierto durante el primer día del juicio el mes pasado.

En unas breves palabras finales dirigidas al tribunal antes de que este levantara la sesión para deliberar sobre el veredicto el jueves, Beran A. dijo: “Solo quiero decir que lo siento”.

Supuestamente, Beran A. planeaba atacar a personas en las inmediaciones del estadio Ernst Happel con cuchillos o explosivos caseros.

Decenas de miles de fans de Taylor Swift, conocidos como Swifties, viajaron a Austria para asistir a los conciertos de la gira Eras Tour de la cantante estadounidense, que ha batido récords de asistencia .

Devastados por las cancelaciones, muchos se reunieron en el centro de Viena para intercambiar pulseras de la amistad y compartir sus penas.

Supuestamente, Beran A. también estableció contactos con miembros del grupo Estado Islámico antes del ataque planeado.

Los fiscales han declarado que hablaron de comprar armas y fabricar bombas, y que el acusado también intentó comprar armas ilegalmente en los días previos a la actuación, además de jurar lealtad al grupo militante.

Las autoridades registraron su apartamento el 7 de agosto de 2024 y encontraron materiales para fabricar bombas. Los conciertos estaban programados para comenzar al día siguiente.

«La cancelación de nuestros conciertos en Viena fue devastadora», escribió Swift en un comunicado publicado en Instagram dos semanas después. «El motivo de las cancelaciones me llenó de un nuevo temor y una enorme culpa, porque muchísima gente tenía previsto asistir a esos conciertos».

Fue juzgado junto con Arda K., otro joven de 21 años cuyo nombre completo tampoco se ha hecho público. Junto con un tercer hombre, Hasan E., quien fue arrestado y permanece en prisión preventiva en Arabia Saudita , presuntamente planearon llevar a cabo ataques simultáneos en Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán de 2024 en nombre del Estado Islámico.

Solo Beran A. fue acusado en relación con el complot para el concierto. Los otros dos acusados fueron declarados culpables de cargos que incluían viajar y entrenarse con fines terroristas, y pertenecer a una organización terrorista, según informó la agencia de prensa austriaca.

El tribunal también declaró culpables a ambos de complicidad en intento de asesinato, un cargo vinculado al presunto apuñalamiento de un agente de seguridad por parte de Hasan E. en La Meca en marzo de 2024. Según la fiscalía, Hasan E. también atacó e hirió a otros tres agentes y a una mujer antes de ser arrestado.

Beran A. y Arda K. no llevaron a cabo sus supuestos planes en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Beran A. regresó a Viena y, posteriormente, supuestamente comenzó a planear un atentado contra el concierto de Swift que tuvo lugar allí.

Arda K. fue condenado a 12 años de prisión. Los dos hombres escucharon con estoicismo el veredicto y la sentencia, según informó la agencia APA.

La abogada de Beran A., Anna Mair, declaró tras el veredicto que en los próximos días hablaría con su cliente sobre si aceptar o no la sentencia.