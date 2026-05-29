Condenan a hombre que planeó un ataque durante el concierto de Taylor Swift en Viena

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Condenan a hombre que planeó un ataque durante el concierto de Taylor Swift en Viena
    El acusado Beran A. luce una camisa nueva al ser devuelto a la sala del tribunal de distrito de Wiener Neustadt, Austria, donde está siendo juzgado por planear un ataque contra uno de los conciertos de la superestrella Taylor Swift en Viena en agosto de 2024 y por jurar lealtad al grupo Estado Islámico, el martes 28 de abril de 2026. AP

Supuestamente, Beran A. planeaba atacar a personas en las inmediaciones del estadio Ernst Happel con cuchillos o explosivos caseros

Un tribunal austriaco condenó el jueves a un hombre por planear un ataque durante un concierto de Taylor Swift en Viena hace casi dos años. Fue sentenciado a 15 años de prisión.

El tribunal estatal de Wiener Neustadt, al sur de la capital, declaró culpable al acusado de 21 años, un ciudadano austriaco conocido únicamente como Beran A. de acuerdo con las normas de privacidad austriacas, de múltiples cargos, incluidos los relacionados con el concierto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/israel-elimina-al-jefe-de-hamas-que-comando-los-ataques-terroristas-del-7-de-octubre-EA21030253

El plan para organizar el concierto fue frustrado, pero las autoridades austriacas cancelaron igualmente las tres actuaciones de Swift previstas para agosto de 2024.

Su abogado defensor afirmó que Beran A. admitió los cargos relacionados con el complot para organizar el concierto durante el primer día del juicio el mes pasado.

En unas breves palabras finales dirigidas al tribunal antes de que este levantara la sesión para deliberar sobre el veredicto el jueves, Beran A. dijo: “Solo quiero decir que lo siento”.

Supuestamente, Beran A. planeaba atacar a personas en las inmediaciones del estadio Ernst Happel con cuchillos o explosivos caseros.

Decenas de miles de fans de Taylor Swift, conocidos como Swifties, viajaron a Austria para asistir a los conciertos de la gira Eras Tour de la cantante estadounidense, que ha batido récords de asistencia .

Devastados por las cancelaciones, muchos se reunieron en el centro de Viena para intercambiar pulseras de la amistad y compartir sus penas.

Supuestamente, Beran A. también estableció contactos con miembros del grupo Estado Islámico antes del ataque planeado.

Los fiscales han declarado que hablaron de comprar armas y fabricar bombas, y que el acusado también intentó comprar armas ilegalmente en los días previos a la actuación, además de jurar lealtad al grupo militante.

Las autoridades registraron su apartamento el 7 de agosto de 2024 y encontraron materiales para fabricar bombas. Los conciertos estaban programados para comenzar al día siguiente.

«La cancelación de nuestros conciertos en Viena fue devastadora», escribió Swift en un comunicado publicado en Instagram dos semanas después. «El motivo de las cancelaciones me llenó de un nuevo temor y una enorme culpa, porque muchísima gente tenía previsto asistir a esos conciertos».

Fue juzgado junto con Arda K., otro joven de 21 años cuyo nombre completo tampoco se ha hecho público. Junto con un tercer hombre, Hasan E., quien fue arrestado y permanece en prisión preventiva en Arabia Saudita , presuntamente planearon llevar a cabo ataques simultáneos en Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán de 2024 en nombre del Estado Islámico.

Solo Beran A. fue acusado en relación con el complot para el concierto. Los otros dos acusados fueron declarados culpables de cargos que incluían viajar y entrenarse con fines terroristas, y pertenecer a una organización terrorista, según informó la agencia de prensa austriaca.

El tribunal también declaró culpables a ambos de complicidad en intento de asesinato, un cargo vinculado al presunto apuñalamiento de un agente de seguridad por parte de Hasan E. en La Meca en marzo de 2024. Según la fiscalía, Hasan E. también atacó e hirió a otros tres agentes y a una mujer antes de ser arrestado.

Beran A. y Arda K. no llevaron a cabo sus supuestos planes en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Beran A. regresó a Viena y, posteriormente, supuestamente comenzó a planear un atentado contra el concierto de Swift que tuvo lugar allí.

Arda K. fue condenado a 12 años de prisión. Los dos hombres escucharon con estoicismo el veredicto y la sentencia, según informó la agencia APA.

La abogada de Beran A., Anna Mair, declaró tras el veredicto que en los próximos días hablaría con su cliente sobre si aceptar o no la sentencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Terrorismo

Personajes


Taylor Swift

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
La plaga de siempre

La plaga de siempre
NosotrAs: Donde el amor deja de parecerse al miedo

NosotrAs: Donde el amor deja de parecerse al miedo
La Cámara Alta avaló cambios constitucionales que permitirían invalidar elecciones si se comprueba intervención extranjera.

Senado aprueba reforma de Sheinbaum para anular elecciones por intervención extranjera
Esta situación la están padeciendo estaciones de Puebla, Michoacán, Jalisco, Puebla y Tamaulipas.

Sufren desabasto de combustibles diversas entidades de México
Millones de mexicanos utilizan la Tarjeta del Bienestar para recibir apoyos sociales del Gobierno federal. Aunque la mayoría de sus servicios son gratuitos, algunas operaciones sí generan comisiones.

Tarjeta del Bienestar... ¿me pueden cobrar por consultar saldo, hacer transferencias o ahorrar?
Si buscas mejorar el monto de tu jubilación bajo la Ley 73, cotizar en la Modalidad 40 te costará el 14.438% de tu salario registrado este año.

Modalidad 40 IMSS 2026: Descubre cuánto te cuesta mejorar tu pensión este año
Promesa. Miles de fanáticos mexicanos esperan el regreso de Maroon 5 tras sus recientes presentaciones en festivales del país.

¡A sacar los ahorros! Confirma Maroon 5 conciertos en Monterrey y CDMX; ¿estarán en Saltillo?
TUDN llevará a YouTube el partido inaugural entre México y Sudáfrica del Mundial 2026, una decisión que marca un cambio importante en la forma de consumir futbol a nivel global.

¡Podrás ver el México vs Sudáfrica en YouTube!... TUDN transmitirá gratis el partido inaugural del Mundial 2026