¡Conmueve a seguidores! Llora Taylor Swift por fans en el primer episodio de su serie estrenada en Disney+

Show
/ 12 diciembre 2025
    ¡Conmueve a seguidores! Llora Taylor Swift por fans en el primer episodio de su serie estrenada en Disney+
    Emotivo. La cantante se quiebra en su nueva docuserie al recordar el ataque en Inglaterra y revela el impacto emocional que también provocó la cancelación de conciertos en Viena. FOTO: INTERNET

La prometida de Travis Kelce también habla sobre la cancelación de tres conciertos en Viena tras el descubrimiento de planes para un atentado terrorista

Este viernes llegó al catálogo de Disney+ la docuserie de Taylor Swift,The End of an Era’, en la que la estrella rompe en llanto al recordar el apuñalamiento y asesinato de tres niñas ocurrido en 2024 en Inglaterra, durante una clase de baile inspirada en sus canciones.

Desde el lanzamiento del tráiler, la intérprete de Bad Blood dejó ver una faceta más íntima y emotiva, lejos de los escenarios, portadas de revistas y titulares, al profundizar en su experiencia personal detrás del ya histórico ‘The Eras Tour’.

Es en el primer episodio donde Swift aparece visiblemente conmovida antes de reunirse con las familias de las víctimas del ataque perpetrado en Southport, cerca de Liverpool, al noroeste de Inglaterra.

¿POR QUÉ LLORÓ TAYLOR SWIFT?

La serie documental está compuesta por seis episodios, de los cuales dos ya están disponibles en la plataforma de streaming, ofreciendo una mirada íntima a los preparativos, presiones y tensiones que rodearon la gira.

En el relato se recuerda cómo tres niñas de 6, 7 y 9 años murieron durante el ataque, mientras que otras 10 personas —ocho de ellas menores— resultaron heridas. El caso conmocionó profundamente al Reino Unido. El responsable, Axel Rudakubana, quien tenía 17 años en ese momento, fue condenado a 52 años de prisión.

“Fue un ataque horrible”, dice la artista entre lágrimas en el documental, previo a su encuentro con los familiares y a su presentación en el estadio Wembley, en Londres, en agosto de 2024. “Voy a reunirme con algunas de estas familias y luego dar un concierto”, comenta, intentando recomponerse.

SE QUIEBRA POR LA TRAGEDIA

“Todo irá bien, porque cuando las vea no voy a hacer esto —llorar—. Lo juro, no voy a hacer esto”, añade mientras se seca el rostro.

Tras la reunión, la cantante aparece nuevamente abatida, refugiándose en los brazos de su madre, quien intenta tranquilizarla.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie

Swift reconoce ante la cámara que “a nivel mental, a menudo vivo en una realidad que no tiene nada de real. Gestionar todas estas emociones y luego recomponerse inmediatamente para subir al escenario”. Aun así, esa noche ofreció un espectáculo de tres horas y media.

El documental también aborda la cancelación de tres conciertos en Viena, luego del descubrimiento de planes para un atentado terrorista. “Tener miedo de que les ocurra algo a mis fans es algo nuevo”, declaró Swift, según recogió la BBC durante el estreno de la serie en Nueva York. (Con información de Reforma).

Temas


Documentales
Espectáculos
Streaming

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Taylor Swift

Organizaciones


Disney

true

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Secretaría de Salud (SSa) de México desconocía algún caso del virus Influenza A H3N2, mejor conocida como la ‘Súper Gripe’.

‘Súper gripe’ llegó a México: Secretaría de Salud confirmó primer caso de Influenza A H3N2
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
La reforma regula las suscripciones digitales y obliga a plataformas a notificar renovaciones, permitir cancelaciones sencillas y transparentar cobros recurrentes.

Sheinbaum busca proteger a usuarios de prácticas confusas en suscripciones digitales
Las preguntas fuera de lo convencional de la prensa mexicana tomaron por sorpresa a diputados y senadores en los pasillos del Congreso de la Unión, del micrófono del youtuber ‘Proyecto Escolar’.

Youtuber ‘Proyecto escolar’ incomoda a diputados y senadores; termina expulsado
Establecen lineamientos para garantizar su acceso equitativo y sustentable en todo el país.

Nueva Ley General de Aguas ya es vigente y redefine el derecho humano al agua

La influencer Marianne Gonzaga desató especulaciones sobre una posible fuga del país tras publicar un video polémico; autoridades no han confirmado si violó su libertad condicional

Señalan presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México tras polémico video
Brian Gutiérrez arribó este viernes a Guadalajara para realizar exámenes médicos y cerrar su fichaje con Chivas rumbo al Clausura 2026.

Brian Gutiérrez llega a Guadalajara para firmar con Chivas: ‘es un sueño hecho realidad’
Trabajo. Lindsay Lohan sorprenderá a los fans al darle voz a Maggie Simpson en un episodio especial de la temporada 37, mientras su familia vuelve a estar en el ojo público.

¡Se pone amarilla! Debuta Lindsay Lohan en ‘Los Simpson’ dando voz a la pequeña Maggie