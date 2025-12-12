¡Conmueve a seguidores! Llora Taylor Swift por fans en el primer episodio de su serie estrenada en Disney+

Este viernes llegó al catálogo de Disney+ la docuserie de Taylor Swift, ‘The End of an Era’, en la que la estrella rompe en llanto al recordar el apuñalamiento y asesinato de tres niñas ocurrido en 2024 en Inglaterra, durante una clase de baile inspirada en sus canciones. Desde el lanzamiento del tráiler, la intérprete de Bad Blood dejó ver una faceta más íntima y emotiva, lejos de los escenarios, portadas de revistas y titulares, al profundizar en su experiencia personal detrás del ya histórico ‘The Eras Tour’. Es en el primer episodio donde Swift aparece visiblemente conmovida antes de reunirse con las familias de las víctimas del ataque perpetrado en Southport, cerca de Liverpool, al noroeste de Inglaterra.

Did I cry? Yes, Taylor's crying made me break down pic.twitter.com/UOdh5WUTFX — Loly (@midnera) December 12, 2025

¿POR QUÉ LLORÓ TAYLOR SWIFT? La serie documental está compuesta por seis episodios, de los cuales dos ya están disponibles en la plataforma de streaming, ofreciendo una mirada íntima a los preparativos, presiones y tensiones que rodearon la gira. En el relato se recuerda cómo tres niñas de 6, 7 y 9 años murieron durante el ataque, mientras que otras 10 personas —ocho de ellas menores— resultaron heridas. El caso conmocionó profundamente al Reino Unido. El responsable, Axel Rudakubana, quien tenía 17 años en ese momento, fue condenado a 52 años de prisión. “Fue un ataque horrible”, dice la artista entre lágrimas en el documental, previo a su encuentro con los familiares y a su presentación en el estadio Wembley, en Londres, en agosto de 2024. “Voy a reunirme con algunas de estas familias y luego dar un concierto”, comenta, intentando recomponerse.

SE QUIEBRA POR LA TRAGEDIA “Todo irá bien, porque cuando las vea no voy a hacer esto —llorar—. Lo juro, no voy a hacer esto”, añade mientras se seca el rostro. Tras la reunión, la cantante aparece nuevamente abatida, refugiándose en los brazos de su madre, quien intenta tranquilizarla.