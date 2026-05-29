Israel elimina al jefe de Hamás que comandó los ataques terroristas del 7 de octubre

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    Israel elimina al jefe de Hamás que comandó los ataques terroristas del 7 de octubre
    Las fuerzas israelíes han anunciado en los últimos días la eliminación de varios altos cargos de Hamás. AP

El funeral de Aslim se celebró en la ciudad de Gaza y los partidarios de Hamás lloraron su pérdida

Un lugarteniente de Hamás que encabezó los ataques terroristas contra Israel durante la masacre del 7 de octubre ha sido abatido, según anunciaron el viernes las fuerzas de defensa del Estado judío.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Imad Hassan Hussein Aslim, comandante del batallón Zeitoun del brazo militar de Hamás, murió el miércoles en un ataque aéreo conjunto en el que participaron las FDI y el Shin Bet, la agencia de seguridad estatal, en el norte de Gaza.

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“Aslim comandó la infiltración terrorista del batallón en Israel durante la masacre del 7 de octubre y preparó decenas de ataques inminentes contra soldados de las FDI”, declaró el ejército.

“En los últimos años, y en particular últimamente, el terrorista Aslim ha perpetrado decenas de ataques terroristas contra las fuerzas de las FDI que operan en la Franja de Gaza, lo que representa una amenaza inmediata”.

El funeral de Aslim se celebró en la ciudad de Gaza y los partidarios de Hamás lloraron su pérdida.

Según los informes, otro comandante, Izz ad-Din Beck, estaba presente en el momento del ataque, pero se desconoce si murió.

“Los resultados de la eliminación están siendo revisados”, declaró el ejército israelí.

El Comando Sur, que defiende las fronteras meridionales de Israel, permanece desplegado en la zona y “continuará operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”, prometió el ejército israelí.

Las fuerzas israelíes han anunciado en los últimos días la eliminación de varios altos cargos de Hamás.

El martes, Ihab Khrizim , financiero de Hamás, murió en Khan Yunis, ciudad situada en el sur de la Franja de Gaza y la segunda más grande de Gaza.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), él era responsable de “gestionar la transferencia de millones de dólares al brazo militar de Hamás” y continuó “violando el acuerdo de alto el fuego”.

“Sus acciones permitieron la promoción y ejecución de complots terroristas en el plazo inmediato contra las fuerzas de las FDI que operan en la Franja de Gaza y contra civiles del Estado de Israel”, dijeron oficiales militares.

“La eliminación de Khrizim supone un duro golpe para los intentos de rehabilitación y fortalecimiento de la organización terrorista Hamás.”

El ejército israelí anunció que el terrorista de Hamás Mohammed al-Habash, que fabricaba armas para el grupo terrorista, también había muerto.

Mohammed Odeh, quien también fue una figura clave en el brazo militar de Hamás y estuvo vinculado al ataque del 7 de octubre de 2023, murió el martes junto con su esposa y dos de sus hijos.

Odeh dirigió la unidad de inteligencia de Hamás durante la masacre y había sido nombrado aproximadamente una semana antes para reemplazar a Izz al-Din al-Haddad, quien murió en un ataque israelí en Gaza el 15 de mayo.

“Odeh fue responsable del asesinato, secuestro y heridas infligidas a muchos ciudadanos israelíes y soldados de las FDI”, declaró la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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