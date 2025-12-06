Confirma el Instituto Nobel noruego que María Corina Machado sí asistirá a ceremonia de entrega de los premios
La opositora venezolana fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz
BERLÍN- El día de hoy el Instituto Nobel noruego, que asiste al Comité que otorga el Premio Nobel de la Paz, confirmó que la galardonada, la opositora venezolana María Corina Machado va asistir en persona a la ceremonia de entrega que se llevará acabo el próximo 10 de diciembre en Oslo, según les aseguro ella misma.
“Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo”, comentó a la Agencia de Noticias EFE quien es el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim.
Así también, Aasheim precisó que la institución no podía proporcionar ningún detalle entorno al viaje de Machado, quien actualmente vive en la clandestinidad en Venezuela, ni tampoco sobre el momento de su llegada, esto por razones de seguridad.
Por su parte, el Gobierno de Paraguay dio a conocer que el presidente Santiago Peña va a viajar a Noruega con el propósito de acompañar a Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, así también los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino; y Ecuador, Daniel Noboa.
Está previsto que también asista el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que actualmente está exiliado en España, y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las últimas elecciones que realizaron en julio de 2024.
Machado fue laureada con el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, explicó el Comité Nobel noruego el pasado 10 de octubre.
En opinión del líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes entorno a que la opositora venezolana asistirá para recoger su premio, “se trata de «un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha manifestado que quiere quitársela de en medio”, por lo que acentúo que va a esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, y también que regrese a su país.
Machado indicó el pasado mes de octubre al diario noruego ‘Dagens Næringsliv’ que para ella pudiera viajar a este país nórdico, Venezuela tendría que ser “libre” y precisó que mientras Nicolás Maduro esté en el poder no podía dejar el sitio en el que actualmente se encuentra por motivos de seguridad.
“No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, afirmó en ese entonces.
