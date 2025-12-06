Confirma el Instituto Nobel noruego que María Corina Machado sí asistirá a ceremonia de entrega de los premios

BERLÍN- El día de hoy el Instituto Nobel noruego, que asiste al Comité que otorga el Premio Nobel de la Paz, confirmó que la galardonada, la opositora venezolana María Corina Machado va asistir en persona a la ceremonia de entrega que se llevará acabo el próximo 10 de diciembre en Oslo, según les aseguro ella misma.

“Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo”, comentó a la Agencia de Noticias EFE quien es el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

Así también, Aasheim precisó que la institución no podía proporcionar ningún detalle entorno al viaje de Machado, quien actualmente vive en la clandestinidad en Venezuela, ni tampoco sobre el momento de su llegada, esto por razones de seguridad.

Por su parte, el Gobierno de Paraguay dio a conocer que el presidente Santiago Peña va a viajar a Noruega con el propósito de acompañar a Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, así también los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino; y Ecuador, Daniel Noboa.

Está previsto que también asista el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que actualmente está exiliado en España, y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las últimas elecciones que realizaron en julio de 2024.