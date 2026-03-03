Conflicto en Irán bloquea vuelos y deja varados a miles de viajeros en todo el mundo

BERLÍN.-Luego de que la guerra con Irán provocara una oleada de cancelaciones de vuelos y la interrupción de rutas hacia y desde Oriente Medio, decenas de miles de personas en ciudades, aeropuertos y barcos cruceros de todo el mundo quedaron varadas debido a que la guerra con Irán ha obligado a cancelar viajes.

A la par, el cierre del espacio aéreo en gran parte del Golfo Pérsico ha complicado los traslados, mientras algunos afectados han debido resguardarse por ataques aéreos y otros continúan a bordo de embarcaciones que no pueden cruzar el estrecho de Ormuz.

TE PUEDE INTERESAR: Trump apuesta su presidencia en la guerra con Irán

Mientras gobiernos de todo el mundo trabajaban para evacuar a ciudadanos varados en el extranjero, Mike Huckabee, el embajador estadounidense en Israel, indicó que “en este momento, las opciones son bastante limitadas”. Advirtió que el gobierno de Estados Unidos estaba limitado en cuanto a la ayuda que podía dar.

Muchos viajeros se refugiaban en hoteles cerca de importantes puntos de entrada de Oriente Medio. Otros se han visto obligados a refugiarse ante ataques aéreos, o estaban varados en barcos cruceros que no podían navegar por el estrecho de Ormuz.

SIN APOYO CONSULAR

La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Consulares, Mora Namdar, publicó el lunes en redes sociales que los ciudadanos suyos en Irán e Israel, así como en Qatar, Bahréin, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, los territorios palestinos, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, deben “SALIR AHORA” utilizando cualquier transporte comercial disponible.

Sin embargo, destacó que la embajada no puede llevar acciones para sus traslados

“La embajada de Estados Unidos no está en condiciones en este momento de evacuar o ayudar directamente a los estadounidenses a salir de Israel”, escribió Huckabee en X.

Sin embargo, añadió información sobre un autobús a Egipto que la embajada proporcionó como cortesía “mientras elaboran sus propios planes de seguridad”.