Conflicto en Irán bloquea vuelos y deja varados a miles de viajeros en todo el mundo
Varias naciones se apresuraban a organizar vuelos de repatriación para sus ciudadanos, sin embargo, el espacio aéreo se mantiene cerrado
BERLÍN.-Luego de que la guerra con Irán provocara una oleada de cancelaciones de vuelos y la interrupción de rutas hacia y desde Oriente Medio, decenas de miles de personas en ciudades, aeropuertos y barcos cruceros de todo el mundo quedaron varadas debido a que la guerra con Irán ha obligado a cancelar viajes.
A la par, el cierre del espacio aéreo en gran parte del Golfo Pérsico ha complicado los traslados, mientras algunos afectados han debido resguardarse por ataques aéreos y otros continúan a bordo de embarcaciones que no pueden cruzar el estrecho de Ormuz.
Mientras gobiernos de todo el mundo trabajaban para evacuar a ciudadanos varados en el extranjero, Mike Huckabee, el embajador estadounidense en Israel, indicó que “en este momento, las opciones son bastante limitadas”. Advirtió que el gobierno de Estados Unidos estaba limitado en cuanto a la ayuda que podía dar.
Muchos viajeros se refugiaban en hoteles cerca de importantes puntos de entrada de Oriente Medio. Otros se han visto obligados a refugiarse ante ataques aéreos, o estaban varados en barcos cruceros que no podían navegar por el estrecho de Ormuz.
SIN APOYO CONSULAR
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Asuntos Consulares, Mora Namdar, publicó el lunes en redes sociales que los ciudadanos suyos en Irán e Israel, así como en Qatar, Bahréin, Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, los territorios palestinos, Arabia Saudí, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen, deben “SALIR AHORA” utilizando cualquier transporte comercial disponible.
Sin embargo, destacó que la embajada no puede llevar acciones para sus traslados
“La embajada de Estados Unidos no está en condiciones en este momento de evacuar o ayudar directamente a los estadounidenses a salir de Israel”, escribió Huckabee en X.
Sin embargo, añadió información sobre un autobús a Egipto que la embajada proporcionó como cortesía “mientras elaboran sus propios planes de seguridad”.
La dependencia indicó que evacuó a personal no esencial ya familiares en seis países, y este martes agregó a Emiratos Árabes Unidos , donde se ubican Dubái y Abu Dabi.
El país, considerado por años un punto relativamente seguro, se ha visto arrastrado a la guerra por interceptaciones y ataques relacionados con la escalada.
Anita Mendiratta, una consultora internacional de aviación y turismo que estaba varada en Bangkok, señaló que la ubicación de la guerra inevitablemente trastocaría los viajes y el comercio.
“Efectivamente, dentro de Oriente Medio, una distancia de vuelo de ocho horas cubre a dos tercios de la población mundial”, apuntó. “Cuando ese corredor está bloqueado, obliga a la aviación a desplazarse muy al norte, lo que implica entrar en un espacio aéreo potencialmente de otros conflictos, como Rusia, como Pakistán, o volar hacia el sur. Eso ejerce una enorme presión sobre las aerolíneas”.
En Israel , el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee , advirtió que la opción más viable para salir sería cruzar hacia la península del Sinaí , en Egipto . Señaló que la embajada recibe numerosas solicitudes de evacuación , mientras su personal permanece refugiado.
También sostuvo que hay “opciones muy limitadas” y dijo desconocer cuándo reabrirá el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv, por lo que recomendó traslados en autobús hacia Sharm el-Sheij y Taba, en el sur del Sinaí.