Congreso de Perú declara a Claudia Sheinbaum como ‘persona non grata’

El 8 de octubre, la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano ya había aprobado un primer dictamen para declarar a Sheinbaum como persona non grata al haber recibido al abogado argentino Guido Croxatto , que lleva la defensa internacional de Pedro Castillo , quien se encuentra en prisión preventiva, y manifestar su apoyo en repetidas ocasiones al expresidente para pedir que sea liberado .

La moción presentada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones ; el Congreso peruano sostiene que Sheinbaum Pardo mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo.

El Congreso de Perú declaró este jueves a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , como “ persona non grata” por su “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país, en una escalada más de la crisis entre ambas naciones y tras el rompimiento de relaciones en días pasados.

Tras su reunión con Croxatto, Sheinbaum insistió en que el expresidente es víctima de una “persecución política” en Perú y que está “injustamente encarcelado”.

“La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, señaló en su momento la Presidenta.

La moción para declarar non grana a Sheinbaum no se había votado en el pleno de Legislativo peruano, ya que un día después del primer dictamen fue destituida la presidenta Boluarte, y acto seguido reemplazada de manera interina por el presidente del mismo Congreso que la sacó del poder, el derechista José Jerí.

¿QUÉ ES DECLARAR A UNA ‘PERSONA NON GRATA’ Y QUÉ IMPLICA?

De acuerdo con el derecho internacional, la declaración de una “persona non grata” es un recurso por el cual los Estados pueden expulsar a diplomáticos de otros países si incumplen las leyes nacionales o, en su caso, interfieren en asuntos internos.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas indica que la figura de “persona non grata” es un mecanismo por el cual un Estado puede declarar a un diplomático no aceptable en su territorio. El Estado declarante puede así exigir al país de origen que retire a la persona en cuestión o que termine sus funciones. La Convención no establece un proceso específico ni tampoco limita las causas por las que se puede hacer tal declaratoria.

En el caso de la declaratoria contra Sheinbaum, quien no se encuentra en Perú, las implicaciones son diplomáticas y simbólicas. No hay un impacto directo en la relación comercial.

Sin embargo, constituye una muestra de repudio que se suma a la crisis que se desató por la decisión del gobierno mexicano de conceder asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien es acusada en Perú de rebelión por la intentona golpista encabezada por el hoy expresidente Pedro Castillo.

Chávez se refugió en la embajada de México en Lima y por esa razón Perú rompió relaciones diplomáticas con México.

AMLO Y PETRO TAMBIÉN, SHEINBAUM NO ES LA ÚNICA

Sheinbaum no es la primera jefa de Estado a la que Perú declara Persona non grata. Antes que ella, fueron declarados su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien no reconoció al gobierno de Dina Boluarte, a la que llamó “usurpadora”.

También ha sido declarado non grato en varias ocasiones el presidente colombiano Gustavo Petro, incluyendo una última vez en agosto pasado.

En el caso de Petro, la moción aprobada por el Congreso incluye un exhorto a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores para realizar las gestiones necesarias a fin de garantizar que el líder colombiano “no ingrese al territorio nacional”.

(Con información de El Universal)