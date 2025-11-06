Congreso de Perú declara a Claudia Sheinbaum como ‘persona non grata’

Internacional
/ 6 noviembre 2025
    Congreso de Perú declara a Claudia Sheinbaum como ‘persona non grata’
    El Congreso de Perú declaró este jueves a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como “persona non grata” por su “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Con 63 votos a favor y 33 en contra, sostienen que la Presidenta mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo

El Congreso de Perú declaró este jueves a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como “persona non grata” por su “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país, en una escalada más de la crisis entre ambas naciones y tras el rompimiento de relaciones en días pasados.

La moción presentada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones; el Congreso peruano sostiene que Sheinbaum Pardo mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo.

TE PUEDE INTERESAR: Rechaza Gobierno de Sheinbaum que Perú haya roto relaciones diplomáticas con México

El 8 de octubre, la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento peruano ya había aprobado un primer dictamen para declarar a Sheinbaum como persona non grata al haber recibido al abogado argentino Guido Croxatto, que lleva la defensa internacional de Pedro Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva, y manifestar su apoyo en repetidas ocasiones al expresidente para pedir que sea liberado.

Tras su reunión con Croxatto, Sheinbaum insistió en que el expresidente es víctima de una persecución políticaen Perú y que está “injustamente encarcelado”.

“La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, señaló en su momento la Presidenta.

La moción para declarar non grana a Sheinbaum no se había votado en el pleno de Legislativo peruano, ya que un día después del primer dictamen fue destituida la presidenta Boluarte, y acto seguido reemplazada de manera interina por el presidente del mismo Congreso que la sacó del poder, el derechista José Jerí.

TE PUEDE INTERESAR: México responde a Perú tras decisión de ruptura diplomática: fue una decisión ‘excesiva y desproporcionada’

¿QUÉ ES DECLARAR A UNA ‘PERSONA NON GRATA’ Y QUÉ IMPLICA?

De acuerdo con el derecho internacional, la declaración de una “persona non grata” es un recurso por el cual los Estados pueden expulsar a diplomáticos de otros países si incumplen las leyes nacionales o, en su caso, interfieren en asuntos internos.

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas indica que la figura de “persona non grata” es un mecanismo por el cual un Estado puede declarar a un diplomático no aceptable en su territorio. El Estado declarante puede así exigir al país de origen que retire a la persona en cuestión o que termine sus funciones. La Convención no establece un proceso específico ni tampoco limita las causas por las que se puede hacer tal declaratoria.

TE PUEDE INTERESAR:

En el caso de la declaratoria contra Sheinbaum, quien no se encuentra en Perú, las implicaciones son diplomáticas y simbólicas. No hay un impacto directo en la relación comercial.

Sin embargo, constituye una muestra de repudio que se suma a la crisis que se desató por la decisión del gobierno mexicano de conceder asilo político a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien es acusada en Perú de rebelión por la intentona golpista encabezada por el hoy expresidente Pedro Castillo.

Chávez se refugió en la embajada de México en Lima y por esa razón Perú rompió relaciones diplomáticas con México.

TE PUEDE INTERESAR: Ruptura Perú-México: ¿Quién es Betssy Chávez, la exministra a la que la Embajada mexicana dio asilo?

AMLO Y PETRO TAMBIÉN, SHEINBAUM NO ES LA ÚNICA

Sheinbaum no es la primera jefa de Estado a la que Perú declara Persona non grata. Antes que ella, fueron declarados su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien no reconoció al gobierno de Dina Boluarte, a la que llamó “usurpadora”.

También ha sido declarado non grato en varias ocasiones el presidente colombiano Gustavo Petro, incluyendo una última vez en agosto pasado.

En el caso de Petro, la moción aprobada por el Congreso incluye un exhorto a los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores para realizar las gestiones necesarias a fin de garantizar que el líder colombiano no ingrese al territorio nacional”.

(Con información de El Universal)

Temas


Relaciones Exteriores
México en el Mundo
Congresos

Localizaciones


Perú
México

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En los últimos meses, VANGUARDIA ha documentado la forma en que operan instituciones educativas de manera irregular al carecer de validez oficial.

Van SEP y Profeco contra universidades ‘patito’ en Coahuila

La disculpa se realizó frente a medios de comunicación y previo al cierre del procedimiento penal.

Trabajador del PJF pide disculpa por amenazar a reportero con ‘tablearlo’ en Saltillo; concluye proceso penal
El respeto es una de las necesidades que ven los adolescentes para mejorar los ambientes en las escuelas de la entidad.

Coahuila: Urgen menores a evitar la discriminación en las escuelas
Los colectivos de búsqueda han optado por hacerse de conocimientos forenses para la búsqueda en campo por falta de investigaciones de los gobiernos.

“Hallamos una fosa muy grande” en Patrocinio, Coahuila: Grupo Vida

Militares localizaron un laboratorio de metanfetaminas en El Melado, Culiacán, durante la “Operación Frontera Norte”

Ejército Mexicano asegura laboratorio de drogas sintéticas valuado en más de 400 mdp en Culiacán
Uriel “R”, señalado por intento de agresión contra Claudia Sheinbaum, fue detenido y llevado al Reclusorio Norte. La mandataria confirmó que presentó una denuncia y pidió no normalizar la violencia hacia las mujeres.

Presunto agresor de Claudia Sheinbaum ya está en el Reclusorio Norte; hay denuncia en su contra
Se confirman las rutas del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe. Claudia Sheinbaum encabezó el arranque de obras del tramo Saltillo–Nuevo Laredo, que conectará a millones de personas en el norte de México.

Confirma gobierno de Sheinbaum estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey y Derramadero-Ramos Arizpe
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... estos apellidos cobran HOY el pago de 6 mil 200 pesos según el calendario