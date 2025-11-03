México responde a Perú tras decisión de ruptura diplomática: fue una decisión ‘excesiva y desproporcionada’

México
/ 3 noviembre 2025
    El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se pronunció tras el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sobre el rompimiento de relaciones diplomáticas con el Estado mexicano. FOTO: ANDREA MURCIA | CUARTOSCURO

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México publicó un comunicado en el que expresa su posicionamiento ante la decisión de Perú

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se pronunció tras el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sobre el rompimiento de relaciones diplomáticas con el Estado mexicano, luego de que se otorgara asilo diplomático a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez Chino.

¿CUÁL ES EL POSICIONAMIENTO DE MÉXICO ANTE LA DECISIÓN DE PERÚ?

Dentro de su comunicado, la SRE explicó su posicionamiento mediante puntos clave:

1. México otorgó asilo diplomático a la exprimera ministra del Perú Bettsy Chávez Chino en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que tanto México como el Perú son Parte.

2. La Sra. Chávez Chino ha mencionado que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023.

3. Conforme a la Convención de Caracas, el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México en este caso.

4. La decisión de otorgar asilo diplomático a la Sra. Chávez Chino fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación de nuestro país en materia de asilo y refugio.

5. México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado.

6. Por lo anteriormente expuesto, México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú.

El Gobierno de México reiteró que permanecerá fiel a su tradición humanista en defensa de los derechos humanos para la protección de personas consideradas perseguidas políticas. “Asimismo, siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias. Finalmente, nuestro país reitera los históricos lazos de amistad que unen a los pueblos de México y el Perú”.

RUPTURA PERÚ-MÉXICO

La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México ocurrió como respuesta directa a la decisión del gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex Primera Ministra peruana Betssy Chávez en su embajada en Lima.

Perú argumentó que esta acción se sumaba a una “persistente e inaceptable posición” de injerencia por parte de México en los asuntos internos del país andino. Betssy Chávez está actualmente bajo investigación en Perú por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, perpetrado por el entonces presidente Pedro Castillo.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

