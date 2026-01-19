Conoce los accidentes de tren más mortales en Europa en los últimos años

MADRID- El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en el sur de España ha dejado al menos 39 personas muertas y más de 150 heridas, según las autoridades.

Viajar en tren en Europa es una forma común, relativamente asequible y conveniente para que muchos europeos y turistas se desplacen. Los accidentes ferroviarios importantes han disminuido desde 2010, según la Unión Europea, sin embargo, el accidente en España es un recordatorio de lo mortales que pueden ser cuando ocurren.

A continuación, un vistazo a algunos de los accidentes de tren, tranvía y metro más mortales en Europa en los últimos años.

Septiembre 2025: Un popular tranvía en Lisboa se descarriló y chocó contra un edificio, dejando 16 personas muertas y 21 heridas. Un informe preliminar sobre el accidente del funicular encontró que un cable subterráneo que actuaba como contrapeso entre los dos coches del tranvía no era adecuado para su uso y se rompió.

Febrero 2023: Un tren de pasajeros en el norte de Grecia que transportaba a cientos de personas colisionó a alta velocidad con un tren de carga que venía en dirección contraria, resultando en un incendio que mató a 57 personas. Un informe de investigación lo atribuyó a un error humano, la infraestructura obsoleta y fallos sistémicos importantes.

Julio 2016: Dos trenes de cercanías italianos chocaron de frente entre pueblos en la región sureña de Puglia, dejando 31 personas muertas y muchas más heridas. Una investigación encontró un error de comunicación entre las estaciones de las que había partido cada tren.