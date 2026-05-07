Considera Bill Gates que la mayoría de las empresas de IA van a fracasar

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    En una entrevista que concedió al medio australiano Financial Review Bill Gates considera que la mayoría de las empresas de AI van a fracasar. AP/Evan Vucci
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por EFE

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En su opinión, el avance de esta tecnología va a configurar en la próxima década un mercado laboral muy distinto al actual

BANGKOK- El magnate estadounidense Bill Gates, cofundador de Microsoft, cree que la mayoría de las empresas de inteligencia artificial (IA) fracasarán y que el avance de esta tecnología configurará en la próxima década un mercado laboral muy distinto al actual.

En una entrevista con el medio australiano Financial Review, el multimillonario, de 70 años, advirtió que el aumento en el precio de las acciones vinculadas a IA en el mercado de valores es distinto al beneficio que pueda traer esta tecnología a las empresas y a los trabajadores.

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“La mayoría de las empresas de IA fracasarán”, predice Gates, justo cuando indicadores bursátiles como el Kospi de Seúl festejan récords de crecimiento en bolsa, impulsados precisamente por esta industria.

Ese auge, insiste, terminará beneficiando a las opciones «correctas», entre las que mencionó a la propia Microsoft, Google y Apple, lo que deja, según su pronóstico, a numerosas empresas con capitales multimillonarios, muchas de ellas de origen chino, con un futuro incierto.

Pese a ello, Gates considera que, a diferencia de la aparición de los computadores o internet, la llegada de la IA supone una disrupción más amplia “en cuanto al número y tipo de empleos afectados, incluidos los de ‘cuello blanco’ (técnicos o calificados), y por su velocidad”.

“Dentro de diez años creo que el mercado laboral podría ser muy diferente; no habrá desaparecido, pero será muy distinto”, afirmó.

En este sentido, dijo que los robots “aún no están listos para realizar la mayor parte del trabajo humano manual”, pero estima que el panorama será distinto en el próximo quinquenio, “debido a los avances que se están produciendo en todo el mundo, especialmente en China, con su posición bastante fuerte en el ámbito de la robótica”.

A su juicio, creer que la IA no avanzará en cuanto a su precisión es un error y, por el contrario, comparte la preocupación de quienes piensan que estas herramientas «llegarán a ser tan buenas que cambiarán el mundo».

“La IA no es como otras tecnologías. Asegurémonos de que la sociedad hable de ello y de qué tipo de impuestos o políticas deberían acompañar a este cambio»”, sostuvo.

El magnate -que dijo asesorar a «mucha gente» en el negocio, menos al propietario de Tesla y SpaceX, Elon Musk- proyectó que en el próximo lustro el mundo necesitará cambiar las estructuras fiscales en vista del avance de la IA en la economía global.

“Se podría intentar desplazar la carga fiscal del trabajo, al menos del trabajo de ingresos medios o bajos, al capital, o específicamente a gravar a los robots o la IA”, sugirió.

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