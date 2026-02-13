Corea del Sur cree que Kim Jong-un está cerca de nombrar a su hija adolescente como futura líder norcoreana

La agencia de espionaje de Corea del Sur ha dicho a los legisladores que cree que la hija adolescente de Kim Jong-un, el dictador norcoreano, está cerca de ser designada como la futura líder del país, mientras Kim se mueve para extender la dinastía familiar a una cuarta generación.

La evaluación del servicio de inteligencia nacional (NIS) llega mientras Corea del Norte se prepara para celebrar su mayor conferencia política a finales de este mes, donde se espera que Kim describa sus principales objetivos políticos para los próximos cinco años y tome medidas para reforzar su control autoritario.

En una conferencia de prensa a puertas cerradas, funcionarios del NIS dijeron que estaban monitoreando de cerca si la hija de Kim, que se cree que se llama Kim Ju-ae y tiene unos 13 años, aparecería con él ante miles de delegados en el congreso del Partido de los Trabajadores, dijo Lee Seong Kweun, un legislador que asistió a la reunión.

Ju-ae apareció en público por primera vez en una prueba de misiles de largo alcance en noviembre de 2022 y desde entonces ha acompañado a su padre a un número creciente de eventos, como pruebas de armas, desfiles militares e inauguraciones de fábricas. Viajó con él a Pekín el pasado septiembre para la primera cumbre de Kim con Xi Jinping en seis años, en el marco de un acto conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial.

Las especulaciones sobre su futuro político se intensificaron el mes pasado cuando, el día de Año Nuevo, acompañó a sus padres en una visita al Palacio del Sol Kumsusan de Pyongyang, un mausoleo familiar sagrado que exhibe los cuerpos embalsamados de su difunto abuelo y bisabuelo, líderes de la primera y segunda generación del país. Algunos expertos interpretaron la visita como la señal más clara hasta la fecha de que se la estaba posicionando como heredera de su padre de 42 años.

Inicialmente, las autoridades surcoreanas expresaron dudas sobre su elección como líder norcoreana, alegando la cultura profundamente conservadora del país y la tradición de liderazgo dominado por los hombres. Sin embargo, sus apariciones cada vez más prominentes en los medios estatales han provocado una reevaluación.

En su evaluación anterior del estatus de Ju-ae, en septiembre, el NIS dijo a los legisladores que la decisión de Kim de traerla en su viaje a China era probablemente parte de un esfuerzo por construir una “narrativa”, posiblemente allanando el camino para su sucesión.

Lee dijo: «Anteriormente, el NIS describía a Kim Ju-ae como si estuviera en plena ‘formación para sucesor’. Lo notable hoy es que usaron el término ‘etapa de sucesor designado’, un cambio bastante significativo».

Según Lee, la agencia citó su creciente presencia en eventos militares de alto perfil, su inclusión en la visita familiar a Kumsusan y señales de que Kim estaba comenzando a buscar su opinión sobre ciertos asuntos políticos.

No se sabe mucho sobre la hija de Kim. A pesar de su creciente visibilidad en la propaganda, los medios estatales norcoreanos nunca han publicado su nombre, refiriéndose a ella como su hija “respetada” o “más querida”.

La creencia de que se llama Kim Ju-ae se basa en un relato de la ex estrella de la NBA Dennis Rodman en el que recordó haber sostenido a la hija pequeña de Kim durante un viaje a Pyongyang en 2013. Los funcionarios de inteligencia de Corea del Sur creen que nació en algún momento de ese año.

En 2023, la agencia de espionaje de Corea del Sur dijo a los legisladores que Kim y su esposa probablemente también tienen un hijo mayor y un tercer hijo menor, cuyo género se desconoce.

Desde su fundación en 1948, Corea del Norte ha sido gobernada por miembros masculinos de la familia Kim, comenzando por el fundador del país, Kim Il-sung, y seguido por su hijo, Kim Jong-il.

Kim Jong-un tenía apenas 26 años cuando fue nombrado oficialmente heredero durante una conferencia del partido en 2010, dos años después de que Kim Jong-il sufriera un derrame cerebral debilitante. Tras la muerte de su padre en diciembre de 2011, Kim Jong-un ascendió al trono abruptamente con relativamente poca preparación.

Algunos analistas sugieren que la decisión de Kim de dar a luz a su hija tan pronto puede reflejar su propia experiencia de haber sido apresurado en llegar al poder.