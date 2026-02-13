Ucrania presenta el revolucionario láser ‘Sunray’ que puede destruir silenciosamente drones rusos

Ucrania ha desarrollado un láser silencioso e indetectable que puede destruir drones rusos como si fueran “alcanzados por un rayo invisible”, y todo a una fracción del costo de armas similares de alta tecnología fabricadas en Estados Unidos, según un nuevo informe.

El láser Sunray de Kiev, que ha estado en desarrollo durante dos años, fue capaz de destruir un pequeño dron a cientos de metros de distancia en un instante durante su primera prueba frente a periodistas, informó The Atlantic después de presenciar el prototipo en persona.

“En cuestión de segundos, el dron comenzó a arder como si hubiera sido alcanzado por un rayo invisible y luego cayó al suelo en un arco de fuego”, escribió el periodista Simon Shuster sobre el espectáculo.

Esta prueba marcó la primera vez que Ucrania presentó el arma Sunray, anteriormente llamado “Trident”, con un sistema láser que no emite ni ruido ni luz visible.

El cañón láser podría cargarse fácilmente en una camioneta, y su mira no se diferenciaría en nada de la de un telescopio de aficionado, según The Atlantic.

El coronel Vadym Sukharevsky, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, había afirmado anteriormente que el Sunray era capaz de derribar aviones rusos que volaran a una distancia de hasta 1,2 millas en el cielo.

Aunque el desarrollo del arma láser estadounidense , el Helios, costó a la Armada estadounidense 150 millones de dólares, los creadores del Sunray afirmaron que su sistema sólo costó unos pocos millones de dólares.

Pavlo Yelizarov, el recién nombrado comandante de las fuerzas de defensa aérea de Kiev, dijo que se espera que los militares compren el Sunray por sólo unos pocos cientos de miles de dólares, un testimonio del interés personal de las compañías de armas ucranianas en la lucha contra la invasión de Rusia.

“Muchas empresas estadounidenses se mueven por el dinero. Para ellas, es un trabajo. Lo hacen. Les pagan”, declaró Yelizarov a The Atlantic. “Tenemos otro factor en juego: la necesidad de sobrevivir”.

Ucrania ha estado innovando rápidamente nuevas armas y sistemas de defensa frente a los constantes bombardeos de Rusia , que hace que Moscú dispare cientos de drones cada día.

Mientras Moscú apunta cada vez más a la infraestructura crítica de Ucrania, incluida su red energética, Kiev ha dicho que acelerará el desarrollo de un “domo antidrones”, un sistema de defensa aérea capaz de eliminar cualquier amenaza aérea a medida que se presente.

«La cúpula antidrones no se trata del futuro», declaró el ministro de Defensa ucraniano, Mykhailo Fedorov, en enero. «Se trata de la supervivencia del presente».