Corte de Seúl condena a Yoon a cinco años de cárcel por cargos relacionados a ley marcial

SEÚL.-El expresidente Yoon Suk Yeol fue condenado por un tribunal de Corea del Sur a cinco años de prisión en el primer veredicto de los ocho juicios penales por el desastre dejado por la ley marcial que lo obligó a dejar el cargo y otras acusaciones.

Yoon fue sometido a un juicio político, fue arrestado y destituido de su cargo luego de que su breve imposición de la ley marcial en diciembre de 2024 desencadenó multitudinarias protestas exigiendo su destitución.

TE PUEDE INTERESAR: México pide reducir los aranceles a autos que no cumplen el T-MEC

Cabe destacar que por estos cargos el fiscal independiente ha solicitado la pena de muerte en ese proceso, cuyo veredicto se conocerá el próximo mes.

Yoon aseguró que no tenía la intención de someter el país a un régimen militar durante un largo periodo, pero los investigadores han visto el decreto de Yoon como un intento de reforzar y prolongar su mandato, y lo acusaron de rebelión, abuso de poder y otros delitos penales.

En cuanto a la condena del viernes el Tribunal del Distrito Central de Seúl lo condenó por desafiar los intentos de detenerlo, falsear la proclamación de la ley marcial y eludir la reunión del Consejo de Ministros en pleno, exigida por ley.

Por su parte el juez Baek Dae-hyun indicó en una resolución televisada que era necesario imponer “un castigo severo” porque Yoon no ha mostrado remordimiento y solo ha repetido “excusas difíciles de comprender”.

Por otro lado, la defensa del ex presidente dijo que apelará la sentencia, que considera “politizada” y que refleja “los argumentos antiliberales del fiscal independiente”.

Alegaron que el fallo “simplificó en exceso el límite entre el ejercicio de los poderes constitucionales del presidente y la responsabilidad penal”.

No obstante, las condenas de cárcel en los múltiples juicios menores que enfrenta el exmandatario serían relevantes si se le exime de la pena capital o la cadena perpetua en el proceso por rebelión.