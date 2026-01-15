México pide reducir los aranceles a autos que no cumplen el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha pedido a Estados Unidos que reduzca de 27.5 a 15% el arancel que aplica a las importaciones de autos que no cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Fue hoy que informó que el Gobierno Mexicano buscará que la revisión del tratado se centre en fortalecer y consolidar los mecanismos actuales del acuerdo, al considerar que han funcionado y han sido clave para el crecimiento del comercio y el empleo en los tres países.

Se informó que actualmente Estados Unidos cobra un arancel de 2.5% a las importaciones de autos desde cualquier país que forme parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC), más uno adicional de 25%, con descuentos.

Es en esta última tasa, al contenido estadounidense en las importaciones desde México y Canadá que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC.

En ese sentido, Ebrard informó que estos descuentos equivalen a un arancel de 13% para el caso de las importaciones estadounidenses de vehículos de pasajeros y camiones originarios de México.

Ebrard indicó que ha pedido a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) que reduzca el arancel aplicado a las importaciones de estos vehículos mexicanos que no cumplan con el T-MEC, “porque ya Estados Unidos estableció aranceles menores para esas regiones”.

Cabe recordar que ese arancel de 25% se redujo a 15% como resultado de acuerdos por separado de Estados Unidos con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, así como a 7.5% para un cupo de 100,000 unidades originarias de Reino Unido.

Por otro lado, se informó que en el pasado año, las exportaciones de vehículos ligeros cayeron a una tasa interanual de 2.7%, a 3 millones 385 mil 785 unidades; descenso menor al proyectado por el Gobierno Federal.

Añadió que esta situación se debió a que el gobierno estadounidense dejó de dar subsidios de 7 mil 500 dólares por la compra de cada auto eléctrico nuevo.

A nivel general del tratado, el secretario defendió el T-MEC con base en los resultados económicos.

“Hay que ver nada más los números del crecimiento del comercio entre ambos países y el éxito que se ha tenido en los números de empleos”, dijo, y agregó que ese será el punto de partida del documento que presentará México.

Asimismo sobre las tensiones comerciales y las amenazas recurrentes de aranceles, el funcionario explicó que el tratado no elimina por completo ese riesgo, pero sí reduce la incertidumbre.

Por último recordó que el 1 de julio es la fecha establecida para concluir la revisión y que los tres países deberán presentar sus conclusiones a finales de enero.

Las reglas de origen son criterios que determinan el país donde se produjo un bien y sirven para definir si un producto puede recibir beneficios arancelarios a partir del grado del valor de contenido regional.

