Cuba sufre caída parcial de su sistema energético en medio de cerco petrolero impuesto por EU

La caída, que ocurrió en la madrugada según informaron las autoridades, se produce en medio de una prolongada crisis energética agravada por el cerco petrolero impuesto por Estados Unidos presionando cambios políticos.

En uno de los mayores apagones de los últimos meses, la mitad de Cuba permanecía el jueves sin luz eléctrica luego de haber quedado desconectadas del Sistema Energético Nacional todas las provincias del oriente del país.

La estatal Unión Eléctrica indicó que luego del colapso, los circuitos se encuentran “en proceso de restablecimiento”, pero se desconoce cuánto tardará en producirse la reconexión completa.

La última caída nacional del sistema energético, o sea un apagón masivo que afectó a todo el país, fue en marzo pasado.

La víspera, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó de “tensa” la situación energética luego de que se terminara el abastecimiento de petróleo traído por el buque ruso Anatoly Kolodkin a fines de marzo.

Los largos apagones están llegando a las 24 horas corridas en La Habana. En muchos barrios los vecinos golpearon sus cacerolas al caer la tarde del miércoles y prendieron fuego cestos de basura en señal de protesta, constató The Associated Press.

En la popular barriada de Lawton residentes encendieron fuego en la noche del miércoles y madrugada del jueves con algunos pedazos de madera y cortaron una calle.

“Se está yendo (la luz) todos los días”, dijo a la AP José Manuel Bueno Perdomo, un técnico de 73 años que reside en Bacuranao, unos 20 kilómetros al sur este de la capital. “Las condiciones de vida que tenemos son malas. Muchos mosquitos... no hay quien duerma. Y los alimentos tienen que cometerlos rápido porque se echan a perder todo”.

La escasez de combustible y la incertidumbre seguían preocupando a muchos.

“Soy taxista y llevo tres meses exactamente sin poder trabajar con el lío del tema de combustible, tres meses exacto, porque no hay combustible”, aseguró a la AP Yaser Leiva, de 39 años. “Es una situación muy grave lo que estamos pasando”.

“No puedo decir qué puede pasar, pero algunas medidas tendrán que tomar (las autoridades)”, manifestó Digna Pereira, una jubilada de 79 años con tono desesperado.

SIN SOLUCIONES INMEDIATAS

Unas horas después de los comentarios de Díaz-Canel, en una comparecencia en la televisión cubana, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, aseguró que la situación energética es “crítica”.