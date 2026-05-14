El secretario de Energía, Chris Wright, advierte que Irán está ‘aterradoramente cerca’ de tener un arma nuclear

“Les faltan pocas semanas para enriquecer ese uranio hasta convertirlo en uranio apto para armas nucleares. Todavía queda un proceso de militarización posterior, pero están bastante cerca”, declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

Chris Weight, secretario de Energía de Estados Unidos , advirtió que Irán está “aterradoramente cerca” de desarrollar armas de uranio enriquecido.

Según los expertos nucleares, alcanzar un enriquecimiento del 60% supone un salto técnico mucho mayor que el que se da entre el 60% y el 90%, que es el nivel de enriquecimiento necesario para fabricar armas nucleares.

Se cree que Irán posee alrededor de 1.000 libras de uranio enriquecido al 60% .

La República Islámica está a “solo unas semanas” de convertirla en armamento apto para la fabricación de armas, coincidieron Wright y el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut) en la audiencia.

Irán también posee otras 11 toneladas con un menor nivel de enriquecimiento.

“Tienen uranio enriquecido al 20%, y eso supone un retraso de varias semanas respecto al 60%”, añadió Wright.

“[Con] uranio no enriquecido, es un proceso largo para convertirlo en uranio apto para armas nucleares. Pero cuando se alcanza el 60%, aunque las cifras no lo reflejen, se está mucho más cerca del 90% del enriquecimiento necesario para obtener uranio apto para armas nucleares.”

“Es muy preocupante.”

Blumenthal afirmó que Trump probablemente tendría que conseguir las otras 11 toneladas de uranio enriquecido al 20%, además de la tonelada de uranio enriquecido al 60%, si quisiera eliminar por completo la amenaza.

“Creo que esa es la estrategia más acertada. En última instancia, el objetivo es prevenir también el enriquecimiento futuro de uranio. Sí, para tener un mundo seguro, debemos poner fin a su programa nuclear”, respondió Wright.

Trump ha insistido en que Estados Unidos obtendrá el uranio enriquecido de Irán “de una forma u otra” , pero generalmente no especifica si Irán debe entregar la reserva más pequeña enriquecida al 60% o la totalidad de las reservas.

Según informó el Wall Street Journal la semana pasada, los negociadores estadounidenses buscan que Irán renuncie a todo su material nuclear.

Hasta el momento, Teherán se ha negado a la petición, aunque el presidente ruso, Vladimir Putin, se ha ofrecido a ayudar a recuperar el uranio enterrado a gran profundidad en tres emplazamientos bombardeados por Estados Unidos si Irán accediera.

Trump declaró el lunes que los negociadores iraníes acordaron en privado durante el fin de semana entregar a Estados Unidos el “polvo nuclear”, antes de retractarse y presentar una oferta de paz provocadora en la que pedían a Estados Unidos que reconociera a Irán como vencedor del conflicto, sin concesiones nucleares.

“Nos dijeron: ‘Tendrán que aceptarlo’. Íbamos a ir con ellos, pero cambiaron de opinión porque no lo publicaron en el periódico”, dijo Trump el lunes.

Me dijeron: «Primero, lo vas a conseguir, pero tendrás que sacarlo tú», porque el yacimiento quedó tan devastado que solo uno o dos países en el mundo podrían hacerse con él. Está tan profundo y fue tan golpeado que no tienen el equipo necesario para moverlo. «Tú y China sois los únicos dos países del mundo que podríais sacarlo».

Estados Unidos e Israel bombardearon las instalaciones nucleares de Irán el año pasado en la Operación Martillo de Medianoche y lo hicieron nuevamente a principios de este año mediante la Operación Furia Épica. Por ahora, Estados Unidos monitorea los sitios nucleares iraníes desde satélites y ha amenazado con bombardearlos si Irán comienza a realizar movimientos hacia ellos.

Según informes, Trump contempló este año una operación de alto riesgo que consistía en enviar tropas terrestres a territorio iraní para recuperar el material nuclear. Este proceso sería difícil, ya que las tropas tendrían que desenterrar el uranio y lidiar con los riesgos de exposición a la radiación mientras se encuentran en territorio enemigo.

Por el momento, ha estado intentando resolver el problema por la vía diplomática. Actualmente, Pakistán media en las conversaciones entre Washington y Teherán. El pasado domingo, Trump rechazó la última oferta de Irán, calificándola de «inaceptable». Trump afirmó que el alto el fuego con Irán se encuentra en una situación crítica.

“O hacen lo correcto, o terminaremos el trabajo”, dijo a los periodistas el martes.

Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance insinuó el miércoles que ha habido “mucho progreso” en las conversaciones de paz con Irán, pero se abstuvo de entrar en detalles.

“Creo que estamos progresando. La pregunta fundamental es: ¿progresamos lo suficiente como para cumplir con la línea roja del presidente? Y la línea roja es muy simple. Necesita tener la certeza de que hemos implementado una serie de medidas de protección para que Irán nunca tenga un arma nuclear”, declaró Vance a los periodistas.

“Creo que hemos avanzado mucho desde que dejamos Pakistán. Pensé que habíamos progresado un poco en Pakistán, pero hemos avanzado aún más desde entonces”, añadió el vicepresidente. “El presidente nos ha encaminado por la vía diplomática por ahora, y en eso me estoy centrando”.