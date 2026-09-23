Da a conocer la Junta de Paz de Trump un plan de 2,450 mdd para comenzar la reconstrucción de Gaza
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Este plan de recuperación se prevé tenga una duración de seis meses. Esto se da a conocer mientras el fuego impulsado por el mandatario de EU lucha por mantenerse a flote
De acuerdo con The Associated Press, eta propuesta fue presentada en una reunión que se llevó acabo hoy en Nueva York, de manera paralela e independiente a la Asamblea General de la ONU; los miembros de la junta de Paz dieron a conocer un plan en el que están contemplas 66 iniciativas que tiene como objetivo poner en marcha el proceso de reconstrucción, tomando en cuenta los grandes obstáculos que aún deben lograr superar.
Entre las “ambiciosas iniciativas de infraestructura” AP resalta las que tienen que ver con la educación y salud, mismas que pensadas para apoyar el plan compuesto por 20 puntos de Trump destinado a poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.
Así también se informó que la reconstrucción total de los “daños físicos en toda Gaza” tendrán costo de cerca de 35, 200 millones de dólares a medio plazo y otros 71,400 mdd “en la próxima década”, explica AP.
Isaac Chotiner, en su articulo de opinión titulado “The Gaza Peace Plan Has Gone Nowhere”, publicado en The New Yorker describe que “hace siete meses, Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de alto el fuego que puso fin, en gran medida, a la guerra en Gaza tras dos años de ataques israelíes y la muerte de más de setenta mil palestinos”.
Chotiner, prosigue explicando qu “el acuerdo, impulsado ante el gobierno israelí por Estados Unidos, contemplaba un proceso gradual que conduciría finalmente al desarme de Hamás y a la reconstrucción de Gaza”.
“Estos siguen siendo los objetivos que la administración Trump afirma perseguir a través de su Consejo de Paz; sin embargo, la situación continúa sin resolverse, ya que Israel sigue atacando aquellas zonas de Gaza que no controla, causando la muerte de más de setecientas personas desde que comenzó el alto el fuego”, concluye Chotiner.
MIENTRAS AÚN ESTÁ EL ALTO AL FUEGO, LA JUNTA DE PAZ BUSCA AVANZAR
El acuerdo para alcanzar un alto al fuego entró en vigor el 10 de octubre, con el objetivo de tenía como objetivo poder trazar un camino para un proceso “más amplio de reconstrucción de Gaza bajo la dirección de la Junta de Paz”, señala AP.
Este plan incluía el retiro de las tropas israelíes de Gaza, así como el desarme de Hamás, además del despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz y la formación de un nuevo gobierno palestino “apolítico” con el propósito de administrar los asuntos cotidianos del territorio.
Así también, se contemplo “un ambicioso programa para reconstruir la Gaza devastada por la guerra”, acentúa AP.
No obstante, el plan que es respaldado por Estados Unidos actualmente se encuentra estancado.
Si bien el alto el fuego logró detener “los combates más intensos y las condiciones humanitarias han mejorado”, el ejército israelí amplió el control sobre Gaza ocupando hasta ahora alrededor del 60 % del territorio, detalla AP.
Por otra parte, Hamás no ha depuesto las armas y tanto la fuerza militar internacional como el nuevo gobierno aún no han entrado en vigor en Gaza, por lo que la reconstrucción aún no ha iniciado.
Actualmente, añade AP, la gran mayoría de los palestinos continúan viviendo en campamentos de tiendas de campaña o entre las ruinas de sus antiguas viviendas.
En opinión de Nickolay Mladenov, quien es el el director general y alto representante de la Junta de Paz para Gaza, puntualizó que el avance para la reconstrucción de Gaza depende en gran medida del desarme de Hamás, siendo este un proceso que el grupo militante se ha negado a dar.
Asimismo Hamás ha pedido a Israel a que disminuya la escala de su operación militar.
“Dada la complejidad de la situación, creo que estamos avanzando de manera lenta pero constante”, dijo Mladenov a AP.
Mientras que Steve Witkoff, quien es el enviado de Trump para edio Oriente, aceptó que el alto el fuego no había logrado ser un éxito total, sin embargo aseveró a AP que la junta “puede señalar avances reales”.
”Existe un alto el fuego; por imperfecto que sea, sigue vigente”, acentuó Witkoff.
”Estamos construyendo algo que es, en realidad, una plataforma para permitir que el pueblo palestino de Gaza se centre por fin en mejorar sus medios de vida y sus condiciones, y para dar una oportunidad de vivir en paz a quienes así lo desean”, concluyó a AP Jared Kushner, quien es el yerno de Trump.
Con información de la Agencia de Noticia The Associated Press, The New Yorker .