Da a conocer la Junta de Paz de Trump un plan de 2,450 mdd para comenzar la reconstrucción de Gaza

Entre las “ambiciosas iniciativas de infraestructura” AP resalta las que tienen que ver con la educación y salud, mismas que pensadas para apoyar el plan compuesto por 20 puntos de Trump destinado a poner fin a la guerra entre Israel y Hamás.

De acuerdo con The Associated Press, eta propuesta fue presentada en una reunión que se llevó acabo hoy en Nueva York, de manera paralela e independiente a la Asamblea General de la ONU; los miembros de la junta de Paz dieron a conocer un plan en el que están contemplas 66 iniciativas que tiene como objetivo poner en marcha el proceso de reconstrucción, tomando en cuenta los grandes obstáculos que aún deben lograr superar.

Así también se informó que la reconstrucción total de los “daños físicos en toda Gaza” tendrán costo de cerca de 35, 200 millones de dólares a medio plazo y otros 71,400 mdd “en la próxima década”, explica AP.

Isaac Chotiner, en su articulo de opinión titulado “The Gaza Peace Plan Has Gone Nowhere”, publicado en The New Yorker describe que “hace siete meses, Israel y Hamás llegaron a un acuerdo de alto el fuego que puso fin, en gran medida, a la guerra en Gaza tras dos años de ataques israelíes y la muerte de más de setenta mil palestinos”.

Chotiner, prosigue explicando qu “el acuerdo, impulsado ante el gobierno israelí por Estados Unidos, contemplaba un proceso gradual que conduciría finalmente al desarme de Hamás y a la reconstrucción de Gaza”.

“Estos siguen siendo los objetivos que la administración Trump afirma perseguir a través de su Consejo de Paz; sin embargo, la situación continúa sin resolverse, ya que Israel sigue atacando aquellas zonas de Gaza que no controla, causando la muerte de más de setecientas personas desde que comenzó el alto el fuego”, concluye Chotiner.

MIENTRAS AÚN ESTÁ EL ALTO AL FUEGO, LA JUNTA DE PAZ BUSCA AVANZAR

El acuerdo para alcanzar un alto al fuego entró en vigor el 10 de octubre, con el objetivo de tenía como objetivo poder trazar un camino para un proceso “más amplio de reconstrucción de Gaza bajo la dirección de la Junta de Paz”, señala AP.

Este plan incluía el retiro de las tropas israelíes de Gaza, así como el desarme de Hamás, además del despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz y la formación de un nuevo gobierno palestino “apolítico” con el propósito de administrar los asuntos cotidianos del territorio.

Así también, se contemplo “un ambicioso programa para reconstruir la Gaza devastada por la guerra”, acentúa AP.

No obstante, el plan que es respaldado por Estados Unidos actualmente se encuentra estancado.

Si bien el alto el fuego logró detener “los combates más intensos y las condiciones humanitarias han mejorado”, el ejército israelí amplió el control sobre Gaza ocupando hasta ahora alrededor del 60 % del territorio, detalla AP.

Por otra parte, Hamás no ha depuesto las armas y tanto la fuerza militar internacional como el nuevo gobierno aún no han entrado en vigor en Gaza, por lo que la reconstrucción aún no ha iniciado.