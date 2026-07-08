Da Trump luz verde a Zelenski para que Ucrania tenga licencia para fabricar misiles Patriots

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    Da Trump luz verde a Zelenski para que Ucrania tenga licencia para fabricar misiles Patriots
    El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el mandario estadounidense Donald Trump en el marco de la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara. EFE/Presidential Press Service

El Ejército ucraniano no ha podido derribar ni uno sólo de los misiles balísticos lanzados por Rusia en los dos últimos ataques en que las fuerzas del Kremlin han empleado este tipo de armas de largo alcance

ANKARA- El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, dijo este miércoles junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que otorgará a Ucrania la licencia necesaria para fabricar por su cuenta sistemas de misiles estadounidenses Patriot.

esto, es sobre el hecho de que les daremos el derecho de fabricar Patriots», declaró Trump durante la comparecencia ante los medios, que se celebró antes de la reunión privada con Zelenski y su equipo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ucrania-recibe-misiles-patriot-espera-que-ayuden-en-defensa-FC7316777

“Les mostraremos cómo hacerlo”, agregó Trump, que alabó la efectividad de estos sistemas antiaéreos que actualmente utiliza Kiev en Ucrania y EE.UU. y sus aliados en la guerra contra Irán en Oriente Medio.

Zelenski asintió cuando el presidente estadounidense le preguntó si consideraba positiva esta decisión.

“Es un arma defensiva y me gusta más que un arma ofensiva”, dijo Trump, quien añadió después que muy pocos países serían capaces de producir sistemas Patriot y se mostró convencido de que Ucrania aprenderá a hacerlo “muy rápido”.

Ucrania ha pedido a Trump obtener permiso para fabricar sistemas Patriot y misiles interceptores para estos sistemas ante el déficit que sufre su Ejército en este tipo de armamento esencial para derribar misiles balísticos rusos.

El Ejército ucraniano no ha podido derribar ni uno sólo de los misiles balísticos lanzados por Rusia en los dos últimos ataques en que las fuerzas del Kremlin han empleado este tipo de armas de largo alcance.

Según dijeron ambos mandatarios, los dos líderes y sus respectivos equipos también hablaran sobre la posibilidad de firmar el acuerdo sobre drones que Ucrania ofrece a EE.UU.

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