Daniel Ortega, presidente de Nicaragua: ‘Aquí no volverá a haber elecciones’

El presidente Daniel Ortega expresó que en Nicaragua no llevarán acabo elecciones en el corto plazo, siendo esta una declaración que pone de manifiesto “sus empeños por prolongar su gobierno de casi 20 años y que frustra las esperanzas de la oposición de que pudiera atender sus exigencias de una votación democrática”, describe Ann-Carherrine Brigada en su artículo “Nicaragua’s President Ortega moves to extend his 20-year rule and says no elections anytime soon” publicado en The Associated Press. “Aquí no volverá a haber elecciones”, afirmó Ortega quien prosiguió aseverando que “aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno”, concluye diciendo “jamás, jamás, jamás”.

Fue con este anuncio con el que cancela “de facto los próximos comicios en el país”, mismas que estaban previstas para realizarse en noviembre de 2027, después de que en enero de 2025 el Congreso que está controlado por el gobierno votara a favor de “ampliar un año el mandato presidencial de cinco años”, precisa Brigada. ASÍ LLEGA ORTEGA AL PODER EN NICARAGUA Ortega dio un discurso el domingo pasado con motivo del aniversario de la Revolución Sandinista, con la que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y con la que llegó al poder por primera. Regresó a la presidencia de Nicaragua en 2007; es desde este año que “ha reescrito la Constitución, aplastado a la oposición política y consolidado su control sobre prácticamente todas las ramas del gobierno nicaragüense”; explica Brigada. Desde las masivas manifestaciones en 2018, que provocaran “en una sangrienta represión gubernamental” en la que perdieron la vida “cientos de muertos”, tanto “Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, se han aferrado al poder”. Ortega se declaró ganador de las elecciones que se realizaron en 2021, siendo esta “una votación que la comunidad internacional considera ilegítima”, indica Brigada no contó con oposición en estos comicios ya que encarceló a todos los candidatos que podrían haberlo derrotado.

En opinión de Ellie Cook, quien es reportera sénior en Newsweek, “el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dicho que la nación centroamericana dejará de celebrar elecciones, alejándose aún más de la democracia tras años de represión contra la disidencia y la oposición política, actos que han sido denunciados por grupos de derechos humanos”. “Si bien Ortega ayudó a derrocar al dictador respaldado por Estados Unidos, Anastasio Somoza, en la revolución sandinista de 1979, él y su esposa, Rosario Murillo, han encabezado un giro hacia un régimen autoritario en los últimos años”, continúa Cook; por lo que añade, “el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas describe la Nicaragua de Ortega y Murillo como un “Estado autoritario” que deshecha los derechos humanos. Ortega y Murillo retiraron a Managua de este consejo en febrero de 2025”. Opositores y grupos defensores de los derechos humanos señalaron que el anuncio del domingo representa una intensificación de las maniobras, a medida que Ortega afianza aún más su control sobre Nicaragua. Juan Sebastián Chamorro, quien fue candidato en 2021 y que estuvo preso hasta que fue enviado a Estados Unidos en 2023 junto con más de 200 presos políticos, expresó a AP que este anuncio pone “al descubierto el plan de larga data de Ortega de concentrar el poder en manos del Partido Sandinista, en forma similar a otros países de partido único como China y Cuba”. Por su parte, Tiziano Breda, quien es analista sénior para América Latina de ACLED un monitor independiente de conflictos explicó a AP que “es evidente que Ortega y Murillo temen la idea de que la más mínima apertura política pueda crear las condiciones para que se manifieste la disidencia y amenace su control del poder”, Breda concluye aseverando que “en lugar de montar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral”.. Albert Ramdin, quien es el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), escribió en su cuenta de X; “el régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella”, por lo que dicha postura añade Ramdin, “constituye la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno”. REPRESIÓN Brigada cita al grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, quienes precisan que actualmente hay por lo menos 46 personas que están encarceladas en Nicaragua por razones políticas. Así mismo, Brigada concluye detallando que desde el año 2018, el gobierno de Nicaragua clausuró “más de 5 mil organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles a huir del país”. Con información de la Agencia de Noticias The Associated Press y Newsweek.