De Afganistán a EU por vía del Darién, la peligrosa travesía de los migrantes afganos

Para más de 3600 afganos, estas escenas no son producto de la imaginación: desde 2022, cada vez más familias han tomado una peligrosa ruta a través del continente americano, volando hasta Sudamérica, atravesando a pie el traicionero Tapón del Darién y avanzando en distintos medios de transporte hasta llegar a la frontera con EE. UU.

Imagina que eres una joven con sueños de estudiar diseño de moda o ser astronauta y has decidido cruzar una decena de fronteras para ver si lo puedes lograr .

Nueva York- Imagina que eres un abuelo y has vivido muchos años en Afganistán . Luego los talibanes llegan al poder. Ahora atraviesas la selva mientras tratas de llegar a Estados Unidos .

Durante nuestra reportería, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) no quiso responder esa pregunta y se limitó a indicar que “el personal de CBP no ingresa a México para devolver a migrantes” .

Tahira no es la única afgana que ha sido deportada a México por las autoridades estadounidenses . Hablé con otras dos personas que tuvieron experiencias parecidas: Milad, un abogado, y Tamim, un periodista.

“Los que están entrando a EE. UU.”, dijo Tahira, “quieren salvar su vida” y buscan una vía rápida para legalizar su estatus migratorio.

“Así que le pido: presidente Biden, al menos dennos este documento para que podamos respirar, para que podamos salir, sentirnos libres”, comentó en California. c. 2023 The New York Times Company.

Por Julie Turkewitz The New York Times.