De la guerra de los 12 días a la negociación y al ultimátum; así es cómo se llega al ataque a Irán

MADRID- EE. UU. e Israel lanzaron este sábado un ataque conjunto contra Irán, que tiene lugar tras la última ronda de negociaciones esta semana y después del ultimátum para un acuerdo nuclear del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que supone una nueva escalada de un conflicto que se ha ido enquistando desde la guerra de los Doce Días en junio. Trump, que el pasado 19 de febrero lanzó un ultimátum de diez días a Irán para un acuerdo nuclear, aseguró que el objetivo es “aniquilar” al régimen de los ayatolás. TE PUEDE INTERESAR: ¿Una nueva revolución iraní? Afirmó que los iraníes “nunca van a tener un arma nuclear” tras lanzar la operación militar, bautizada como ‘Furia Épica’ por Estados Unidos y ‘Rugido de León’ por Israel. Mientras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el ataque conjunto tiene el objetivo de “eliminar la amenaza existencial” del régimen iraní, que respondió con ataques con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Kuwait. Aquí una cronología de los acontecimientos desde la guerra de los Doce Días hasta este sábado, pasando por las protestas ciudadanas en Irán: LA GUERRA DE LOS DOCE DÍAS 13 junio 2025.- Israel bombardea instalaciones nucleares y militares en Irán y mata entre otros altos mandos al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Mohamad Hosein Baqerí, y al jefe de la Guardia Revolucionaria Hossein Salami. También acaba con la vida de seis científicos nucleares. Teherán responde con el lanzamiento de cientos de misiles balísticos interceptados por Israel con la ayuda de Washington. La OIEA confirma que el ataque de Israel ha destruido la parte superior de la planta de Natanz, donde se producía uranio al 60% y de la infraestructura eléctrica, y señala la presencia de contaminación radiactiva y química dentro de las instalaciones.

15 junio.- Irán lanza la octava oleada de misiles contra Israel, que continúa golpeando estructuras energéticas iraníes. Netanyahu anuncia la muerte de dos altos cargos de la Guardia Revolucionaria en Teherán, e Irán reconoce la muerte de otros siete mandos de la Fuerza Aeroespacial . 17 junio.- Israel mata en un bombardeo en Teherán al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ali Shadmani. 19 junio.- Israel informa de que ha destruido 200 lanzadores de misiles iraníes, dos tercios del total de los que dispone Irán. 21 junio.- Israel mata a cinco miembros de la Guardia Revolucionaria y asesina en su domicilio de Qom al científico nuclear Esaar Tabatabaei Qomsheh y a su esposa. 22 junio.- EE.UU. bombardea tres instalaciones nucleares en suelo iraní y Teherán responde al día siguiente con un ataque con misiles contra la base aérea estadounidense Al Udeid en Catar, interceptado con éxito por las defensas aéreas cataríes. 24 junio.- Trump anuncia la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel e Irán. 25 junio.- El Parlamento iraní aprueba suspender la cooperación con la OIEA. NEGOCIACIONES CON LA OIEA 24 julio.- Se celebra en Estambul una ronda de negociaciones entre Irán y los tres países europeos conocidos como E3 -Alemania, Francia y Reino Unido- tras la amenaza europea de reactivar las sanciones contra Teherán.