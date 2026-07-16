De Twitter a X: 20 años de memes, movimientos y polémica

Aunque esa analogía pudo haber sido exagerada, Twitter evolucionó hacia algo que encajaba más o menos con esa descripción después de su debut público hace dos décadas, el 15 de julio de 2006.

NUEVA YORK- A menudo se le comparaba con una plaza pública mundial.

Un lanzamiento preliminar había precedido ese hito unos cuatro meses antes, cuando Jack Dorsey, cofundador de Twitter y su primer director ejecutivo, redactó el primer tuit . En ese momento, el nombre de la plataforma variaba ligeramente de su omnipresente apodo.

El 15 de julio de 2006, una nueva era de opiniones provocadoras, reacciones viscerales y reflexiones espontáneas se abrió paso con el debut público de Twitter.

Aquí presentamos algunos momentos destacados (y otros no tanto) de los últimos 20 años:

Sus memes y videos virales distraían y entretenían, pero Twitter también se convirtió en la forma preferida de mandatarios y jefes de Estado, y de un presidente estadounidense en particular, para comunicarse con el público. Manifestantes, como en Irán después de unas elecciones disputadas en 2009, lo usaron para difundir su mensaje al resto del mundo. Y las mujeres compartieron relatos sinceros de acosos y agresiones sexuales, lo que impulsó el movimiento #MeToo.

En el apogeo de su influencia, la plataforma, rebautizada como X en 2023, dio tanto a los poderosos como a los desconocidos un lugar para pavonearse y pontificar en 140 caracteres (más tarde 280).

Había emojis de reacción (un GIF de Michael Jackson comiendo palomitas en el video de “Thriller” como una forma de expresar una anticipación divertida) y muchas bromas, a menudo con un propósito o declaración subyacente (la etiqueta #OscarsSoWhite fue una protesta contra la falta de diversidad en Hollywood en la temporada de premios).

Entre las primeras etiquetas populares, una solución alternativa para la función de búsqueda de Twitter,estaba #uknowurblackwhen (“sabes que eres negro cuando”, en español), acuñada por la usuaria Ashley Weatherspoon. El crítico de The New York Times James Poniewozik llamó a esa etiqueta “una especie de historia de origen de Black Twitter”, al cual describió como un “fenómeno general de la negritud y la cultura negra manifestándose en línea”.

No todas las hazañas pioneras en el espacio son iguales, pero Massimino, un astronauta estadounidense que en 2009 fue parte de la misión del transbordador STS-125 para reparar el telescopio espacial Hubble, tiene su propio lugar en la historia.

Yuri Gagarin fue la primera persona en el espacio. Neil Armstrong fue el primero en pisar la Luna. ¿Y qué hay de Mike Massimino?

Con el tiempo, Black Twitter abordaría las muertes de Trayvon Martin y George Floyd y el movimiento Black Lives Matter; la elección del presidente Donald Trump; a BBQ Becky y Permit Patty , y la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk.

El 13 de mayo de 2009, se convirtió en la primera persona en tuitear desde el espacio, cuando envió por correo electrónico un mensaje a la NASA que la agencia espacial publicó en su cuenta.

“Desde la órbita: ¡¡El lanzamiento estuvo increíble!!”, escribió. “Me siento genial, trabajando duro y disfrutando de las magníficas vistas, ¡ha comenzado la aventura de mi vida!”.

EL MOVIMIENTO VERDE

Un movimiento de protesta que llegaría a conocerse como el Movimiento Verde surgió en Teherán y otras ciudades iraníes tras unas disputadas elecciones presidenciales. Los manifestantes recurrieron a las redes sociales, Twitter, principalmente, para transmitir su mensaje más allá de las fronteras de Irán, aunque las breves ráfagas de texto y los videos cortos no fueron rivales para el gobierno de Irán, que reprimió violentamente el levantamiento.

TWITTER SE PONE EXTRAÑO

A medida que Twitter era definido cada vez más por sus subculturas, surgió “Weird Twitter” como un término para describir una variedad, con dejos de flujo de conciencia, de observaciones aleatorias, comentarios inconexos y opiniones absurdas.

Algunos buscaban complacer para obtener reacciones de “me gusta” o para provocar un torrente de respuestas; entre más sarcásticas, mejor.

El 29 de septiembre de 2013, una de las principales figuras de Weird Twitter, @dril, publicó una lista detallada de gastos que incluía 200 dólares para comida, 150 dólares para servicios públicos, 800 dólares para alquiler y 3600 dólares para velas. “alguien que sea bueno en economía, por favor, ayúdeme a presupuestar esto”, escribió. “mi familia se está muriendo”.

El “tuit de las velas”, como llegó a conocérsele, fue retuiteado unas 57 mil veces y recibió más de 900 respuestas. Cuando un usuario sugirió a @dril “gasta menos en velas”, la respuesta fue rápida y directa: “no”.

UNA SELFI DIGNA DEL OSCAR

Un momento de los Oscar ralentizó Twitter casi por completo, y no fue un discurso de aceptación ni un atuendo en la alfombra roja.

Mientras presentaba los premios de la Academia 2014, Ellen DeGeneres sacó un teléfono Samsung para tomarse una selfi improvisada con un grupo de algunas de las celebridades más importantes de Hollywood en la audiencia.

En el encuadre estaban Bradley Cooper, que sostenía el teléfono, Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong’o, Brad Pitt, Julia Roberts y Kevin Spacey. La imagen fue retuiteada más de dos millones de veces durante la ceremonia, y estableció un récord en ese momento.

EL ACENSO DEL #ME TOO

En los días posteriores a que el Times publicara un reportaje de investigación que detallaba décadas de acusaciones de acoso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, muchas mujeres acudieron a Twitter para expresar que ellas también habían sido víctimas de ese comportamiento indebido. El movimiento que impulsaron esas publicaciones tomó su nombre de la etiqueta que se les añadía: #MeToo (“yo también”, en español).

A la actriz Alyssa Milano se le atribuyó la inspiración de la campaña en línea con una publicación del 15 de octubre de 2017 (aunque Tarana Burke había creado el mantra Me Too una década antes para buscar sanación para las mujeres negras que habían sufrido abuso sexual). “Si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe ‘yo también’ como respuesta a este tuit”, escribió Milano.

UN TUIT DE DESPEDIDA

En la evolución del obituario, Twitter consolidó su papel, tanto como espacio para dar la noticia sobre muertes notables como para la cascada de tributos, grandes y pequeños, que le siguen.

En agosto de 2020, cuando la estrella de Pantera negra Chadwick Boseman murió de cáncer de colon a los 43 años, su cuenta de Twitter y otras páginas de redes sociales informaron a sus seguidores.

La familia de Boseman publicó que había recibido un diagnóstico de cáncer en etapa 3 cuatro años antes. Compartieron que, a medida que la enfermedad empeoraba, había pasado por operaciones y quimioterapia mientras seguía apareciendo en muchas de sus películas más conocidas.

“Chadwick fue un verdadero luchador que perseveró a través de todo, y les brindó muchas de las películas que han llegado a amar tanto”, escribió su familia.

La publicación recibió más de 6,5 millones de “me gusta” y fue retuiteada más de 2,5 millones de veces.

UN PRESIDENTE PIERDE UNA PLATAFORMA

Ráfagas a altas horas de la noche, misivas EN MAYÚSCULAS y burlas infantiles.

Ningún otro presidente estadounidense ha empleado el estilo de comunicación de Trump, quien acumuló más de 88 millones de seguidores en Twitter durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Pero la difusión de falsedades y la vena impulsiva de Trump lo enfrentaron con algunas empresas de redes sociales, en particular con Twitter, durante la pandemia de coronavirus y después de su derrota en las elecciones de 2020.

A medida que la COVID-19 avanzaba por el mundo en 2020, Trump retuiteó un video que insinuaba falsamente que el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina era un tratamiento eficaz para el virus, una publicación que Twitter eliminó más tarde.

La relación del presidente con Twitter alcanzó su punto más bajo el 8 de enero de 2021, dos días después de que una turba de partidarios de Trump irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos como parte de un esfuerzo por impedir que el Congreso certificara la elección de Joe Biden como presidente.

Twitter anunció que suspendía permanentemente a Trump de su servicio, y citó para ello dos de las publicaciones de Trump que, según dijo, violaban sus reglas contra la glorificación de la violencia. En una de las publicaciones, Trump llamó a sus partidarios “patriotas”, mientras que en otra dijo que no asistiría a la toma de posesión de Biden.

DE VUELTA

Trump buscó compensar su destierro de Twitter y otros sitios de redes sociales iniciando su propia plataforma de publicaciones en febrero de 2022: Truth Social.

Unos meses después, se plantaron las semillas para que Trump regresara con el tiempo a Twitter cuando Musk, el hombre más rico del mundo y un aliado incondicional de Trump, llegó a un acuerdo para comprar Twitter por unos 44 millardos de dólares.

“Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”, tuiteó Musk en ese momento.

En noviembre de 2022, Musk anunció que restablecería la cuenta de Trump después de realizar una encuesta en Twitter.

FANFARRONERÍA Y UNA RESPUESTA MORDAZ

Con un solo clic del botón azul claro para tuitear (el botón para publicar ahora es negro), tanto famosos como anónimos podían insultar, ofender o enfrascarse en disputas públicas a un ritmo incesante.

Y entonces entraron en escena Andrew Tate y Greta Thunberg.

En diciembre de 2022, Tate, el influente de internet que actualmente enfrenta cargos por trata de personas en dos países de Europa, criticó duramente el activismo ambiental de Thunberg en una publicación en Twitter.

“Hola, @GretaThunberg”, escribió. “Tengo 33 autos. Mi Bugatti tiene un motor W16 de 8.0 L quad turbo”.

Tate, quien, junto con su hermano, Tristan Tate, es conocido por sus opiniones misóginas y por hacer alarde de su riqueza, agregó que le enviaría a Thunberg una lista de las emisiones de sus vehículos.

Thunberg lanzó una réplica fulminante.

“Sí, por favor, ilumíname”, respondió ella, y proporcionó una dirección de correo electrónico ficticia que buscaba desdeñar la hombría de Tate.

UN DEBUT CON FALLAS

A medida que muchos usuarios prolíficos se desencantaban de Twitter, o X, bajo la dirección de Musk, un republicano con aspiraciones presidenciales y planes de suplantar a Trump como el abanderado del partido se mostraba optimista sobre su potencial para conectar con los votantes: el gobernador Ron DeSantis de Florida.

El 24 de mayo de 2023, DeSantis eligió anunciar su candidatura presidencial con una transmisión de audio en vivo en X.

La producción se vio empañada por fallas técnicas, momentos de micrófono abierto y conversaciones ahogadas y a medias antes de que la transmisión en vivo se cortara abruptamente.

Los rivales se abalanzaron sobre los errores, incluido Trump.

“¡El lanzamiento de DeSanctus en TWITTER es un DESASTRE!”, escribió Trump en Truth Social, y utilizó uno de los apodos despectivos que tenía para DeSantis.

ADIÓS, PAJATITO

Después de que Musk asumió el control de Twitter, que rebautizó como X en 2023, cuando también retiró el logotipo del pájaro azul de la marca, una ola de celebridades de tendencia izquierdista dejó de usar el servicio. Los desertores incluyeron a Mark Hamill, Whoopi Goldberg, Shonda Rhimes y Barbra Streisand.

Varios de ellos se fueron a Bluesky, una aplicación experimental de redes sociales que se inició en 2019 bajo la dirección de Dorsey, el exdirector ejecutivo de Twitter.

La elección de Musk por parte de Trump para liderar el Departamento de Eficiencia Gubernamental, la iniciativa federal de reducción de costos encargada de recortar drásticamente el tamaño de la fuerza laboral federal al comienzo del segundo mandato de Trump, contribuyó aún más al éxodo. c. 2026 The New York Times Company.

Por Neil Vigdor, The New York Times.