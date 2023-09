Debido al cambio climático, los glaciares del oeste de Estados Unidos están desapareciendo

Un pequeño glaciar orientado al sur, el Stevens, ya no existe y ha sido eliminado del inventario de glaciares del parque . Otros dos, conocidos como Pyramid y Van Trump, “corren grave peligro”, según un exhaustivo estudio publicado este verano por el Servicio de Parques, y es muy posible que ya hayan desaparecido para cuando el organismo realice el próximo estudio en uno o dos años, según Scott R. Beason, el geólogo del parque que dirigió el estudio .

“Acabar con un glaciar no es algo que me tome a la ligera”, dijo. “Perderlos no es poca cosa”.

Su estudio utilizó mediciones históricas de glaciares, imágenes por satélite y fotografías aéreas para elaborar un mapa tridimensional de la nieve y el hielo del parque. Descubrió que el área total cubierta por hielo glaciar se había reducido un 42 por ciento entre 1896 y 2021. (Otro estudio realizado en otoño de 2022 por un glaciólogo, Mauri Pelto, concluyó que el Pyramid y el Van Trump habían desaparecido).

TE PUEDE INTERESAR: Derretimiento glaciar amenaza a 15 millones de personas por inundaciones repentinas

La cara del monte Rainier está cambiando, quizá para siempre.