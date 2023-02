Derretimiento glaciar amenaza a 15 millones de personas por inundaciones repentinas

LONDRES, GBR.- A nivel global, 15 millones de personas están amenazadas por inundaciones repentinas debido a grandes cantidades de agua que el derretimiento de los glaciares arroja a los cuerpos de agua cercanos.

Según un estudio de la revista Nature Communications, en India, Pakistán, Perú y China habita al menos la mitad de las personas que podrían ser víctimas mortales del fenómeno llamado “inundación por estallido de lago glacial”.

El estudio señala que a pesar de que Norteamérica y Europa no suelen imaginar esta amenaza, al menos un millón de personas viven relativamente cerca de lagos potencialmente inestables alimentados por glaciares.

La comunidad científica calcula 150 inundaciones por estallido de lago glacial en la historia reciente del planeta. Uno de los mayores desastres fue en Perú, en 1941, y mató entre mil 800 y 6 mil personas. En 2020, en la Columbia Británica, Canadá, el fenómeno provocó un tsunami de 100 metros de altura, sin dejar víctimas, y la lista continúa...

En Alaska, por ejemplo, el glaciar Mendenhall ha provocado desde 2011 pequeñas inundaciones anuales en lo que el Servicio Meteorológico Nacional llama la “cuenca suicida”, según Caroline Taylor, investigadora en la Universidad de Newcastle y autora principal del estudio. En 2013, lluvias intensas y una inundación por estallido de lago glacial se sumaron para matar a miles de personas en la India.

Científicos apuntan que no parece que el cambio climático haya provocado una mayor frecuencia de estas inundaciones, pero a medida que el calentamiento reduce los glaciares, aumenta la cantidad de agua en los lagos y los vuelve más peligrosos.

El geólogo Dan Shugar, de la Universidad de Calgary, que no participó en el estudio, matizó para The Associated Press, que la amenaza depende en gran medida de la cantidad de gente que vive en las zonas de inundación.