Decide Juez no bloquear el canje de tierras que otorga a SpaceX varias hectáreas de refugio de vida silvestre

McALLEN- Un juez federal se negó el lunes a impedir que el gobierno del presidente Donald Trump entregue a SpaceX más de 280 hectáreas (700 acres) de refugio de vida silvestre como parte de un intercambio de tierras en Texas, mientras grupos ambientalistas prometieron continuar su impugnación legal. El juez de distrito Fernando Rodriguez Jr. rechazó la solicitud de los demandantes de emitir una orden judicial preliminar para impedir el canje de parcelas, al señalar que no lograron demostrar que empeoraría los riesgos ecológicos para una región de la costa del Golfo ya transformada por las operaciones de cohetes del multimillonario Elon Musk.

En junio, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos aprobó seguir adelante con el acuerdo con SpaceX, que cedería 276 hectáreas (683 acres) que la empresa posee a cambio de tierras federales en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Bajo Valle del Río Grande. El refugio, de 41,700 hectáreas (103 mil acres), abarca cuatro condados a lo largo de la frontera de Texas y alberga hábitats de animales y sitios históricos. Los mapas muestran que las tierras que SpaceX adquiriría estarían más próximas a la plataforma de lanzamiento de la empresa, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. El intercambio equivale a un regalo de tierras públicas a SpaceX, “despejando el camino para que las excavadoras destrocen este refugio de vida silvestre ya la próxima semana y conviertan un tesoro público en una ganancia privada”, afirmó Laiken Jordahl, portavoz del Center for Biological Diversity, que presentó la demanda junto con otros opositores, entre ellos, varios grupos tribales. Jordahl indicó el lunes que el litigio continuará incluso mientras el intercambio siga adelante.

“Esta orden judicial no es la última palabra. Estas tierras tienen un valor espiritual, histórico y de conservación increíble para la gente y la vida silvestre del sur de Texas. No dejaremos de luchar para mantener este irremplazable refugio público de vida silvestre a salvo de las excavadoras de SpaceX”, escribió Jordahl en un comunicado. En la demanda se pide al tribunal federal que detenga el intercambio, que ha inquietado a opositores de SpaceX en la zona, quienes desde hace tiempo critican la expansión de la presencia de la empresa por la pérdida de acceso a playas y por preocupaciones relacionadas con cohetes que explotan. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre no respondió a una solicitud de comentarios sobre la decisión del lunes. Anteriormente, un portavoz había dicho que la agencia no comenta sobre litigios en curso.

La agencia emitió en junio un informe final de evaluación ambiental en el que se determinó que el intercambio no causaría un impacto significativo en el área. En el informe se señala que el gobierno federal consideraba que la adquisición representaría un “beneficio neto para la conservación” y aportaría un “valor sustancial de conservación a largo plazo y mejoraría la conectividad del hábitat a escala de panorama entre refugios en el sur de Texas”. El juez dijo que los demandantes ofrecieron pruebas “relativamente débiles” de daño ambiental. “Si bien sostienen con razón que la preservación de la vida silvestre y de las tierras históricas favorece el interés público, no presentan evidencia que demuestre que la Propiedad sufrirá degradación estética, ambiental, cultural o histórica durante el tiempo que dure esta demanda”, escribió Rodriguez en su fallo. Además, el juez señaló que una orden judicial preliminar daría lugar a modificaciones en los planes de desarrollo de SpaceX, “imponiendo dificultades adicionales a la capacidad de la empresa para cumplir hitos y obligaciones contractuales”. SpaceX no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre el fallo del juez. La empresa de exploración espacial comenzó las obras en Texas hace más de una década y se ha expandido rápidamente, tanto que el año pasado empleados de SpaceX votaron para incorporar su propio gobierno local llamado Starbase.