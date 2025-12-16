Del festejo al horror: una noche de Janucá bajo fuego en Bondi Beach

AUSTRALIA- Era el tipo de domingo por la tarde que atesoran los habitantes de Sídney que llaman hogar a Bondi Beach: grupos de amigos recostados en la arena, surfistas con trajes de neopreno empapados regresando a tierra, niños risueños riendo con el suave romper de las olas como telón de fondo. En un parque cubierto de césped, con un área de juegos en uno de los extremos de la playa, estaba en marcha una tradición arraigada: la celebración anual de Janucá junto al mar, donde cientos de personas, desde niños pequeños hasta abuelos, disfrutaban de la primera noche de la fiesta de las luces con música, pintura facial, una gran menorá y una parrillada. TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo contra comunidad judía en playa de Sídney, deja al menos 12 muertos Hacia las 6:30 p. m., un hatchback grisáceo se detuvo cerca de allí. Dos figuras vestidas con camisetas oscuras descendieron del vehículo. Portaban armas de cañón largo y tomaron posición en una pasarela elevada con vista a la celebración. Sonaron una serie de estallidos rápidos que algunos reconocieron como disparos. Pero muchos otros pensaron que debían de ser fuegos artificiales; tratándose de Bondi Beach y de Australia, la alternativa era impensable. En cuestión de segundos, al comprender que estaban bajo una lluvia de balas, el pánico se desató. Una madre joven tomó a su bebé de 17 meses y se lanzó debajo de una parrilla metálica. Otra mujer apartó sillas de plástico y empujó al suelo a su hija de 26 años y a su madre octogenaria. “No paraba”, dijo otra mujer que estaba en el evento, que solo dio su nombre como Pearl. “Estábamos totalmente expuestos en ese espacio tan reducido. Éramos presas fáciles”. Al otro lado de la calle, Kaitlin Davidson, enfermera de 28 años, vio a los dos atacantes en el puente directamente desde la ventana de su apartamento en planta baja.

“No paraban de recargar”, dijo. “Tenían una cantidad aburda de munición y varias armas”. El lunes, las autoridades dijeron que los dos atacantes eran un padre y su hijo, de 50 y 24 años. La policía registró dos domicilios relacionados con los hombres, pero seguía sin estar claro cómo y por qué perpetraron el peor tiroteo masivo en Australia en casi tres décadas. Lo que sí resultaba evidente era que su intención había sido atacar a judíos, una comunidad que ya estaba en vilo por el alarmante aumento de episodios antisemitas en Australia. El hombre más joven había estado en el radar de las autoridades desde 2019, pero no había “indicios de una amenaza actual ni de que fuera a involucrarse en actos de violencia”, dijo el lunes el primer ministro Anthony Albanese. Cuando todo terminó, 14 personas habían muerto en el lugar de los hechos, incluido el atacante de mayor edad. Otras dos víctimas, entre ellas una niña de 10 años, que habían sido trasladadas a hospitales, murieron allí, informó la policía el lunes. Los cerca de diez minutos de decenas de disparos transformaron el tramo de casi un kilómetro de Bondi Beach en una escena sacada de una película de catástrofes: multitudes de bañistas, turistas y transeúntes huyeron y corrieron en todas direcciones, saltando autos y trepando muros de hormigón, dejando atrás sandalias, teléfonos, bolsos y muchísimas toallas de playa de colores. TE PUEDE INTERESAR: ‘Es un héroe’: El comerciante que desarmó a tirador de ataque a comunidad judía en Australia Algunos agentes que llegaron en cuestión de minutos comenzaron a disparar contra los atacantes, pero, según un testigo, sus pistolas parecían claramente superadas por las armas de fuego que portaban los tiradores. Benjamin Holzman, de 42 años, que estaba en el evento con su esposa y su hija de 5 años, dijo que los disparos de la policía sonaban como pequeños estallidos, en comparación con la detonación de las armas de los atacantes, que, según él, “casi sonaban como un misil”. La policía no especificó qué armas se utilizaron en el tiroteo del domingo, pero dijo que el sospechoso de más edad era propietario legal de armas y tenía seis armas de fuego registradas legalmente. Holtzman dijo que su familia se escondió detrás de un poste de unos treinta centímetros de ancho. Cerca de allí, dijo, otro padre intentó consolar a su hijo pequeño contándole un cuento en voz baja. En un momento dado, uno de los tiradores bajó del puente y se acercó aún más al evento. Estaba cerca de una fila de autos estacionados cuando un transeúnte, identificado posteriormente como Ahmed el Ahmed, corrió hacia él, lo derribó y lo desarmó. El atacante retrocedió hasta el puente peatonal.