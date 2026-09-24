Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y agradece a Trump por retomar lazos

En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU desde que llegó al poder, la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez prometió elecciones y dijo el miércoles que “el pueblo venezolano con su sabiduría ancestral determinará el momento correcto”.

“Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones”, declaró Rodríguez, quien agregó que su gobierno ha iniciado un “iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca un proceso en igualdad de condiciones para todos”.

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Aseguró a las Naciones Unidas que, cuando llegue el momento ed poner en marcha las elecciones, las instituciones del país “estarán preparadas para garantizar ese proceso inclusivo y transparente”.

Rodríguez asumió el poder en Venezuela después de una sorpresiva incursión militar estadounidense en enero que capturó al entonces líder Nicolás Maduro y lo llevó a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

Este es el primer viaje a Estados Unidos de un jefe de Estado venezolano desde 2018, cuando Maduro viajó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Actualmente está detenido a solo unos pocos kilómetros de la sede de la organización mientras espera el juicio.

La participación de Rodríguez en el foro internacional también marca un hito en la reintegración de Venezuela a la diplomacia mundial. Dirigiéndose a líderes mundiales, dijo que “La última vez que dos presidentes de Venezuela y los Estados Unidos se reunieron fue en el año 2009”.

La presidenta afirmó que su país está regresando con fuerza tras los “reveses” sufridos este año y agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por estar dispuesto a reanudar las relaciones después de que el ejército de Estados Unidos sacó a su predecesor del país.

El otro revés al que se refirió: el 24 de junio, dos potentes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron el centro-norte de Venezuela y mataron a más de 6.500 personas, dejando un número indeterminado de desaparecidos y causando una devastación generalizada.

“Vengo a hablarles de una Venezuela cuya vida nacional ha estado afectada por una crisis de convivencia política que perturbó la vida nacional y nuestra interacción con el mundo”, exclamó Rodríguez. “Se impusieron intereses ajenos al bien común de los venezolanos”.

Rodríguez enfrentó un delicado equilibrio en su discurso, que debía dirigirse tanto a su pueblo como al gobierno de Estados Unidos que mantiene detenido a su predecesor. Agradeció a Trump por su disposición a reanudar el curso de las relaciones diplomáticas y la cooperación con Venezuela.

“Hoy trabajamos seriamente, para dirimir a través del diálogo las diferencias existentes, pero principalmente para abonar los caminos para el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica en beneficio de ambos pueblos y de nuestro continente... Hoy, Venezuela renace”.