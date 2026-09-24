$!Coatlicue: ¿cuándo estará lista y cómo funcionará la supercomputadora mexicana más poderosa de América Latina?

México se prepara para ampliar su capacidad de supercómputo con Coatlicue, una infraestructura tecnológica presentada como la supercomputadora más poderosa de América Latina. El proyecto, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en noviembre de 2025, contempla una inversión de 6 mil millones de pesos y busca incrementar la capacidad del país para procesar grandes cantidades de información y desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Pero, ¿cuándo estará lista Coatlicue, dónde será construida y cómo funcionará? El proyecto tiene previsto comenzar su construcción en octubre de 2026 y contempla aproximadamente 24 meses de trabajos, por lo que se espera que la supercomputadora pueda estar terminada en 2028.

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTA LA SUPERCOMPUTADORA COATLÍCUE? El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Antonio Peña Merino, informó que la construcción de Coatlicue comenzará en octubre de 2026. Los trabajos tendrán una duración estimada de 24 meses. Con este calendario, la infraestructura tecnológica estaría terminada en 2028 y, a partir de entonces, podrá comenzar a utilizarse para el procesamiento de grandes volúmenes de información y análisis que requieren una elevada capacidad informática. La fecha representa una actualización respecto al anuncio realizado en noviembre de 2025, cuando se había planteado que la construcción comenzaría en enero de 2026 y tendría una duración de 24 meses. ¿DÓNDE SE CONSTRUIRÁ COATLÍCUE? La supercomputadora será instalada en las instalaciones del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México. El proyecto contempla la participación de distintas instituciones educativas y gubernamentales, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Infotec y el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), sectorizado a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti). ¿CÓMO FUNCIONARÁ LA SUPERCOMPUTADORA COATLÍCUE? Coatlicue contará con más de 14 mil Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU), que trabajarán de manera conjunta para procesar enormes cantidades de información. Su capacidad alcanzará hasta 314 mil billones de operaciones por segundo. La infraestructura estará compuesta por 36 charolas y cerca de 200 gabinetes conectados. Esta capacidad permitirá realizar operaciones y análisis que requieren una gran potencia de cómputo, desde el procesamiento de bases de datos hasta aplicaciones relacionadas con la investigación científica y el análisis del territorio.

¿PARA QUÉ SERVIRÁ LA SUPERCOMPUTADORA COATLÍCUE? Entre las aplicaciones contempladas se encuentra el análisis de grandes bases de datos, que podrá utilizarse para fortalecer herramientas relacionadas con la transparencia y el combate a la corrupción. También podrá emplearse para realizar predicciones climatológicas, apoyar la planeación agrícola y analizar imágenes del suelo y subsuelo. Otra de las aplicaciones previstas es la planeación del consumo energético, además de servicios de cómputo dirigidos a la iniciativa privada. El proyecto también busca que la infraestructura pueda ser utilizada por científicas y científicos, investigadores, estudiantes y emprendedores mexicanos.

COATLICUE ESTARÁ CONECTADA CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN La supercomputadora formará parte del Clúster Nacional de Supercómputo, con el objetivo de enlazar universidades y centros de investigación de diferentes regiones del país. Además, contará con acompañamiento técnico del Centro de Supercómputo de Barcelona y del Centro para el Desarrollo de la Computación Avanzada (C-DAC) de la India. De acuerdo con el proyecto, personal mexicano estará encargado de su operación y recibirá formación en el Centro de Supercómputo de Barcelona.

¿POR QUÉ MÉXICO CONSTRUYE COATLICUE? Cuando presentó el proyecto el 25 de noviembre de 2025, Sheinbaum explicó que Coatlicue busca ampliar la capacidad de México para utilizar inteligencia artificial y procesar datos. “Estamos muy entusiasmados. La supercomputadora Coatlicue, que va a iniciar su construcción el próximo año, estamos definiendo la ubicación y va a permitir que México entre de lleno al uso de la Inteligencia Artificial y procesamiento de datos”, afirmó entonces la presidenta. La mandataria señaló que el país no contaba con suficiente capacidad de cómputo para realizar determinados procesos y planteó que la nueva infraestructura tendría aplicaciones en ciencia, tecnología y otras áreas del desarrollo nacional. Para coordinar el proyecto también se contempla un Consejo Directivo encabezado por la ATDT y Secihti, que definirá aspectos como la distribución de la capacidad de procesamiento entre usuarios, la velocidad de transmisión de la red y las estrategias para renovar al propio consejo. Así, el calendario actualizado contempla que Coatlicue comience a construirse en octubre de 2026 y quede lista en 2028, cuando se prevé que México cuente con una nueva infraestructura nacional para supercómputo, inteligencia artificial y procesamiento de grandes volúmenes de datos.