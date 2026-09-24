Farías Laguna hablando con la DEA y el FBI

Justo antes de abordar el avión que lo deportó a la Ciudad de México, Fernando Farías Laguna recibió a unos visitantes VIP en Buenos Aires, Argentina. El sobrino del secretario de Marina de López Obrador conversó con agentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, concretamente del FBI y la DEA. Había interés de las dos partes en platicar: Fernando Farías Laguna, excontralmirante, solicitó asilo a Estados Unidos con el argumento de que corría peligro su vida si era trasladado a México, donde el gobierno lo acusa de encabezar una red de huachicol fiscal desde la Secretaría de Marina que encabezaba su tío, el almirante Rafael Ojeda.

Para Estados Unidos, Farías Laguna podría ser una pieza clave para terminar de armar el caso de huachicol contra altas autoridades mexicanas. Se sabe que las agencias estadounidenses andan detrás de Adán Augusto López y de Andy López Beltrán, a quien le quitaron la visa por aparecer en una investigación de huachicol, según me confirmaron fuentes. Como la deportación de Fernando Farías Laguna a México se dio por intercesión del gobierno de Estados Unidos ante su aliado de Argentina, los agentes americanos tuvieron acceso a Farías Laguna antes de que fuera deportado a suelo mexicano. Parece que la conversación no fue tan jugosa como se esperaba. Los oficiales estadounidenses, según otras fuentes de primer nivel, reportaron que Fernando Farías Laguna no les aportó ninguna información de gran relevancia, que les contó “muchos chismes” de los que no ofreció pruebas. Por ello, de saque, no les resultó atractivo ofrecerle algún trato para darle protección a cambio de información. No está claro si en realidad Farías no tiene nada sólido que declarar, o si está también guardándose sus fichas para buscar algún arreglo mejor. Porque uno pensaría que podría resultar muy valioso el testimonio que involucre a su tío, Rafael Ojeda, el almirante secretario de Marina de AMLO, en la mega red de huachicol fiscal. Todo mundo sabe que estuvo metido, pero la presidenta Sheinbaum dio la orden de exonerarlo de la investigación desde el día en que su propio gobierno reveló la existencia de esa mega red.

SACIAMORBOS Cuentan que quien está administrando sus fichas es Fausto Corrales, el secretario particular que acompañó a su jefe, Héctor Melesio Cuén, el día que lo asesinaron, crimen que sucedió el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar en el que secuestraron a Ismael “El Mayo” Zambada. Corrales sabe muchas cosas. No sólo porque estuvo ahí, sino porque conoce la relación de la política sinaloense con el cártel. Y también se sabe la historia del montaje que mandó hacer el gobierno de Rubén Rocha Moya para fingir que el asesinato de Héctor Melesio Cuén había sido en una gasolinera por un intento de robo de vehículo, cuando en realidad lo ejecutaron cuando llegaba a lo que él pensaba era una cita con el gobernador Rocha. Dicen que Corrales no ha querido confesar nada y que está encareciendo la negociación de información a cambio de un criterio de oportunidad. @CarlosLoret