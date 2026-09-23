‘Cocodrilos’: Xavier Velasco lleva al cine la violencia que enfrenta el periodismo en México

En México, al menos 89 periodistas han sido asesinados entre 2016 y 2025 como consecuencia del ejercicio de su profesión. En pleno 2026, se tiene el registro de ocho comunicadores muertos a manos del crimen organizado, lo que mantiene en conversación la violencia de la que son víctimas quienes ejercen esta profesión. Por ello, no es indiferente que el mismo cine cuente estas historias, y eso hace la película ‘Cocodrilos’, ópera prima de Xavier Velasco. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y de estos profesionales tienen bajo la mirada los lugares peligrosos para el ejercicio del periodismo en México, y Veracruz es precisamente uno de ellos. Como destino poético, fue en esa entidad donde Velasco filmó esta historia protagonizada por Hozé Meléndez y Arcelia Ramírez, además de un elenco estelar. “Estoy muy emocionado, creo que el tema de la exhibición de nuestro cine es muy difícil y llegar a salas de cine, pues es algo que hay que celebrar. Creo que todo cineasta piensa en llegar a una sala de cine y, bueno, se hace un trabajo muy riguroso, técnico y artístico para que se pueda disfrutar de la mejor manera en una sala de cine”, dijo el cineasta en el marco del estreno nacional de la historia.

PROMESA CON LA HISTORIA La llegada de esta historia a nivel comercial ya cuenta con una responsabilidad artística y en la industria, ya que tiene seis nominaciones a los Premios Ariel de esta edición, por lo que compite en las categorías de Mejor Actor, Mejor Coactuación Masculina, Mejor Coactuación Femenina, Mejor Efectos Especiales y Mejor Ópera Prima. ¿Cuál fue el reto de esta película? “De acercarme al tema, pues con mucho respeto, y me preocupaba tener una representación que fuera adecuada de personajes que pudieran reflejar la realidad. Entonces, para mí, ese fue un gran reto. Llevó mucha investigación, un periodo de investigación durante la escritura y, posteriormente, pues bueno, trabajar el diseño de los personajes para arraigarlos y diseñarlos de una manera que no se victimizaran. También otro reto era cómo trabajar la violencia para utilizarla en otros géneros de manera espectacular, pero ese trabajo fue el mayor reto y creo que, a partir de la escritura y del trabajo, pues obviamente con actores y con otros colaboradores de la película, se fue nutriendo y fue agarrando forma, de tal forma que todo estaba claro y simplemente era fotografiarlo”.

¿Qué representa para ti que esta sea tu ópera prima, tenga las nominaciones al Premio Ariel y falte esta retroalimentación de la audiencia? “Claro, sí. Yo creo que, bueno, en lo personal, pues obviamente hago películas por una necesidad creativa, pero también por una necesidad de conexión. Para mí es muy importante que la película llegue a audiencias y, por el carácter de la temática, pues me interesa muchísimo que se establezca este diálogo. Uno de los objetivos es generar una reflexión alrededor del tema y, bueno, tener el reconocimiento de los Arieles, específicamente por Ópera Prima, pues es un honor y también es una motivación muy fuerte. Creo que nadie hace una película pensando en que va a ser mala, pero es un proceso tan complejo, tan difícil, con tantos factores que uno no puede controlar, que el resultado final, pues bueno, es un milagro”.

Velasco tiene una carrera en cortometrajes y documentales como ‘La Historia del Reggaeton’ o ‘Above and Below the Waves’, y eso lo preparó para su llegada al cine con una historia que puso en acción su sensibilidad y pasión por contar historias. “Al final no sabes qué es lo que vas a tener entre manos y, bueno, hay que celebrarlo, pero cuando tienes este tipo de incentivos externos, pues bueno, te motivan a seguir adelante, ¿no?, que es un camino difícil y se agradecen estas motivaciones”, explicó sobre las nominaciones de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Es un thriller periodístico impactante, cautivador, que habla de una temática muy vigente y dolorosa. No se la pierdan en salas de cine”.

¿Hay algún momento en específico del filme del que ya quieres saber la reacción del público? “Bueno, en cuanto al tema del manejo de la violencia, por ejemplo, yo recurrí a algo que utiliza mucho el cine de horror. A mí me encanta el cine de género y algo que yo utilicé fue esta cuestión de dejarle a la imaginación del espectador la consecuencia de la violencia. “Entonces, hay una escena muy dura que sucede muy al principio de la película, que es lo que detona, digamos, la historia, y que es el asesinato de una periodista. A mí me preocupaba mucho cómo filmarla porque es una escena cruel, pero la decisión fue utilizar este recurso del cine de género y dejarlo a la imaginación del espectador. Cada espectador tiene parámetros distintos, tiene niveles de tolerancia distintos y se van a generar ellos mismos una situación, lo más terrible que les parezca”.

APRENDIZAJE Y PASIÓN El periodismo cuenta historias día a día, cuestiona decisiones de personas con poder y, en él, da esperanza y, lo más importante, da voz a quienes lo necesitan, ya sea desde un actor en una obra autofinanciada hasta las madres buscadoras que no quieren que su lucha sea olvidada. Ahí Velasco encontró el motivo de hacer ‘Cocodrilos’. “Hacer una película con todo el rigor fue una experiencia única que, a pesar de yo tener toda esta formación y toda esta experiencia, me enfrenté a un animal distinto y lo disfruté profundamente”, expresó el cineasta. Xavier insistió en la experiencia y en el aprendizaje que la historia del fotoperiodista le dejó detrás y frente a la cámara, ya que fue su segunda película, aunque, en un caso extraño, llegó primero a las salas de cine en México.

“Para mí cambió muchísimas cosas, tanto de mi percepción como director como de mi oficio, de la manera que aprendí tantas cosas: cómo trabajar, cómo colaborar, cómo aproximarme a resolver. Y, bueno, todo ese aprendizaje pues me lo llevo. “Marcó también una diferencia. A principios de año estrené lo que fue mi segunda película, aunque se estrenó primero, porque se llama ‘Psicópata, el asesino del conejo blanco’, que es completamente distinto. Es un thriller psicológico con tintes de horror y, bueno, todo lo que yo me llevé de aprendizaje de ‘Cocodrilos’ pues lo pude experimentar en esta segunda película”, explicó.